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кучей молодежи, наполняющей город энергией жизни и задающей пульс! А в проводники непременно выбирайте Наталью! Она через призму увлекательных историй познакомит вас со всеми важными и значимыми местами и событиями! Будете в восторге, а время экскурсии пролетит незаметно! Наталья - потрясающий гид, замечательный рассказчик, очень эрудированный, легкий и приятный в общении человек. Ее экскурсия по Великолепному Генту была по истине Великолепной! Наталья, спасибо огромное! Очень рекомендую!