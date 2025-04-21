Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
28 июн в 10:00
29 июн в 16:00
€200 за всё до 16 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Изучить город с личным проводником в смартфоне
Начало: У моста Святого Михаила
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Гент: в гостях у сказки
Познакомиться с городом, где переплелись древность и современность, и вдоволь насытиться красотой
Начало: На мосту Святого Михаила
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€144
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧёрная21 апреля 2025Если вы путешествуете по Бельгии, обязательно посетите Гент. Этот город вас впечатлит своей неповторимой архитектурой, историей, мировыми шедеврами искусства и…
- ВВладимир2 марта 2025Красивый город,великолепная экскурсия и ПОТРЯСАЮЩИЙ гид!!!
- ВВладимир20 февраля 2025Задавал вопросы заранее — на почту отвечают оперативно. Всё прошло без проблем, а город оказался интересным для изучения.
- ИИгорь13 января 2025Спасибо за экскурсию! Всё было интересно и квалифицированно! Рекомендуем Наталью как компитентного и грамотного экскурковода.
Ответы на вопросы от путешественников по Генту в категории «Популярные места»
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