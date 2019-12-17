6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Гент сквозь века

Вы увидите все «визитные карточки» Гента: замок графов Фландрии Гравенстен, старый порт и дома разных гильдий, церковь и мост св. Михаила и городскую Ратушу с фасадами в трех архитектурных стилях. Услышите о богатой истории города, его культурном наследии, социалистических традициях и интересных людях. Мы покажем вам три главных символа Гента: собор св. Бавона с уникальным алтарем работы братьев Ван Эйк, с которым связана поистине детективная история, собор св. Николая и колокольню Белфорт с драконом, охраняющим город. Вы посмотрите на Гент глазами местных жителей, которые любят его достоинства и шутят над недостатками.

Гент за туристическим фасадом

Мы заглянем на площади Коутер, где в воскресенье проходит цветочный рынок, и Фрейдагсмаркт — социалистическое сердце города. А еще посетим площадь св. Иакова, где по субботам можно дешево купить интересные аутентичные сувениры на блошином рынке. Мы покажем не только главные достопримечательности города (а их, поверьте, очень много!), но и приятные уголки с уютными кафе в стороне от туристических троп. По желанию, в одном из них можно остановиться выпить чашку хорошего кофе. Мы постараемся сделать так, чтобы Гент остался для вас не просто местом на карте, а городом с душевным характером, в который хочется возвращаться снова и снова!