6 отзывов оставили туристы

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Гент — первое свидание

Погулять по главным и тайным местам города в компании бельгийца-слависта

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Ludmila
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ludmila – Гид в Генте
Вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями 🏛️ Гента и заглянете во внутренние дворы и заведения, интерьер которых не менялся последние 50 лет.

Мы поделимся историей 📖 города, его традициями и легендами.

А еще расскажем про жителей Гента и их репутацию: что они едят и пьют, в какие места ходят, как говорят, что любят и чем отличаются от остальных бельгийцев.

Мы сделаем все, чтобы вы почувствовали красоту, динамику, разнообразие и исключительное гостеприимство чудесного Гента!
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание

Что вас ожидает

Гент сквозь века
Вы увидите все «визитные карточки» Гента: замок графов Фландрии Гравенстен, старый порт и дома разных гильдий, церковь и мост св. Михаила и городскую Ратушу с фасадами в трех архитектурных стилях. Услышите о богатой истории города, его культурном наследии, социалистических традициях и интересных людях. Мы покажем вам три главных символа Гента: собор св. Бавона с уникальным алтарем работы братьев Ван Эйк, с которым связана поистине детективная история, собор св. Николая и колокольню Белфорт с драконом, охраняющим город. Вы посмотрите на Гент глазами местных жителей, которые любят его достоинства и шутят над недостатками.

Гент за туристическим фасадом
Мы заглянем на площади Коутер, где в воскресенье проходит цветочный рынок, и Фрейдагсмаркт — социалистическое сердце города. А еще посетим площадь св. Иакова, где по субботам можно дешево купить интересные аутентичные сувениры на блошином рынке. Мы покажем не только главные достопримечательности города (а их, поверьте, очень много!), но и приятные уголки с уютными кафе в стороне от туристических троп. По желанию, в одном из них можно остановиться выпить чашку хорошего кофе. Мы постараемся сделать так, чтобы Гент остался для вас не просто местом на карте, а городом с душевным характером, в который хочется возвращаться снова и снова!

Организационные детали

  • Если вы остановились в центре Гента, мы встретим вас у гостиницы. Если вы приезжаете из других городов или живете на окраине, мы обговорим удобное для вас место встречи в центре.
  • Мы максимально быстро ответим на ваши вопросы и посоветуем, как лучше добраться до города и где припарковаться.
  • Многие улицы Гента выложены брусчаткой, поэтому надевайте удобную обувь. На случай дождя (а он бывает довольно часто) возьмите, пожалуйста, зонт.
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание
Гент — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила, в 2017 году я вышла замуж за Петера и переехала в Бельгию, в Гент. Петер родился и вырос в Генте, здесь же в университете закончил отделение славистики, поэтому он прекрасно владеет русским языком, очень любит Россию и с удовольствием рассказывает о родном городе. У меня тоже есть опыт проведения экскурсий, вместе с Петером мы отличная пара экскурсоводов! Я много путешествовала по Европе до переезда в Бельгию, но Гент стал для меня настоящим открытием. Идея проводить экскурсии родилась из желания поделиться знаниями об одном из самых красивых городов Европы не только с нашими друзьями, но и с другими путешественниками. И теперь у вас есть отличный шанс получить ответы на вопросы от настоящего «гентенара» — коренного жителя Гента!
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6 отзывов оставили туристы

17 декабря 2019
Хочу сказать слова благодарности Людмиле и Петру за прекрасно проведенное время в Генте! Они раскрыли нам этот старинный, но немного эклектичный (а от того прекрасный) город "изнутри", Это был взгляд на город как бы с двух сторон - со стороны коренного жителя и со стороны эмигранта, что добавило красок в и без того яркую палитру города. Рекомендую!
14 октября 2019
Гент - прекрасный город, на мой взгляд самый красивый в Бельгии! Людмила и Петер отличная компания для прогулки по городу! Рассказали много интересного о городе. Показали город с разных ракурсов... Помимо истории и архитектуры мы узнали много интересного о повседневной жизни бельгийцев... Отдельное спасибо за организацию (встретили на вокзале, купили заранее билеты на трамвай). Порекомендовали хорошее заведение для ужина и уточнили вечернее расписание электричек... Очень заботливые, интересные и милые люди! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
7 октября 2019
Благодарим за чудесную экскурсию, очень познавательную, интересную! Приятное общение, доступность изложения любого по сложности материала, умение быстро находить общий язык с экскурсантами и быть с ними «на одной волне» сделали экскурсию незабываемой.
30 июля 2019
Замечательные ребята - Людмила и Питер. "Сплав" увлекательного рассказчика и человека рожденного и выросшего в этом городе сделали по настоящему экскурсию особенной. А дождик, который начался и продолжался во время экскурсии добавил особый колорит к рассказу. Мы даже не заметили, как быстро пролетело время и вместо 2х часов мы продолжали общаться и общаться. Большое спасибо за особенный день, проведенный в Генте. Такие моменты помнятся всегда.
11 мая 2019
Всем, кто хочет получить удовольствие от встречи с Гентом, советую обратиться к идеальному сочетанию коренного жителя города в лице Питера и нашей соотечественницы Людмилы. Познакомившись с ними, мы забыли, что приехали на экскурсию, сразу появилось впечатление, что встретились с давними друзьями после разлуки. Помимо рассказа об исторических и архитектурных особенностях чудесного Гента на высоком интеллектуальном уровне, изложенного хорошим грамотным языком, мы получили массу любопытных рассказов о "внутренней" жизни. Несмотря на то, что наша группа была разновозрастная (нам с мужем 67 лет, к сожалению, каждому, а внучкам 20 и 14 лет), все получили удовольствие от знакомства с Гентом благодаря Людмиле и Питеру.
5 мая 2019
Мы прибыли в Гент вечером, накануне экскурсии, после Брюсселя и Брюгге и первая встреча с городом не обещала ничего особенного. Однако после общения с нашими увлечёнными и знающими экскурсоводами Гент открылся для нас, всей своей красотой и дружелюбием. Спасибо Людмиле и Петеру!

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