Еще несколько необычных экскурсий в Генте

Я хочу показать вам город 🏙️ не просто через перечисление дат, мест и событий. Мы совершим путешествие во времени и попадем в средневековый мир Европы, отследим главные вехи развития города и вернемся назад, поговорив о Генте сегодняшнем. На собственном опыте и в моей компании вы узнаете, чем же он живёт сегодня.

Маршрут

Я проведу вас от Замка Жерара-Дьявола (секрет его имени раскрою на месте) через площадь Святого Бавона. Обязательно посетим одноименный с площадью собор. Ведь здесь находится гордость Бельгии – знаменитый алтарь братьев ван Эйк «Агнец Божий».

Далее мы полюбуемся на башню Белфорд, узнаем тайны, которые хранила она в своей сокровищнице и множество других интересных фактов. При желании посетим церковь ⛪ Святого Николая, осмотрим Ратушу XVI века, насладимся панорамой города, а также сделаем необыкновенно красивые 🤩 фотографии 📸 с моста Святого Михаила.

Гуляя по набережной Коренлей, будем изучать дома гильдий на противоположном берегу, восторгаясь красотой их архитектуры.

Обязательно пройдём к главному замку города — Графскому замку. Узнаем о нелёгкой судьбе этого мрачно-величественного и в тоже время, по-своему, прекрасного замка. Его тяжелые каменные своды хранят свои тайны, и некоторым тайнам уже 900 лет. Покои замка при желании также можно посетить.

Мы прогуляемся по улицам города, рассмотрим ещё много интересных мест. Их может быть больше или меньше – это зависит от вас, ведь для меня желание клиента – закон! Я сделаю всё возможное со своей стороны, чтобы показать город, познакомить вас с ним. Ведь этот город заслуживает внимания и любви.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: