Еще несколько необычных экскурсий в Генте

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Гент средневековый и современный

История города на увлекательной обзорной экскурсии

Наталия
Наталия – Гид из Гента
Пройдясь по историческим местам, вы увидите историю 📖 города своими глазами.

Мы сопоставим прошлое и настоящее: архитектурные стили, обычаи нравы, то, чем жила и живёт сегодня столица ⭐️ Восточной Фландрии.

Генту поистине есть, чем гордиться, а мне – что про это рассказать!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €140 за экскурсию

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Гент средневековый и современный
Гент средневековый и современный

Я хочу показать вам город 🏙️ не просто через перечисление дат, мест и событий. Мы совершим путешествие во времени и попадем в средневековый мир Европы, отследим главные вехи развития города и вернемся назад, поговорив о Генте сегодняшнем. На собственном опыте и в моей компании вы узнаете, чем же он живёт сегодня.

Маршрут

Я проведу вас от Замка Жерара-Дьявола (секрет его имени раскрою на месте) через площадь Святого Бавона. Обязательно посетим одноименный с площадью собор. Ведь здесь находится гордость Бельгии – знаменитый алтарь братьев ван Эйк «Агнец Божий».

Далее мы полюбуемся на башню Белфорд, узнаем тайны, которые хранила она в своей сокровищнице и множество других интересных фактов. При желании посетим церковь ⛪ Святого Николая, осмотрим Ратушу XVI века, насладимся панорамой города, а также сделаем необыкновенно красивые 🤩 фотографии 📸 с моста Святого Михаила.

Гуляя по набережной Коренлей, будем изучать дома гильдий на противоположном берегу, восторгаясь красотой их архитектуры.

Обязательно пройдём к главному замку города — Графскому замку. Узнаем о нелёгкой судьбе этого мрачно-величественного и в тоже время, по-своему, прекрасного замка. Его тяжелые каменные своды хранят свои тайны, и некоторым тайнам уже 900 лет. Покои замка при желании также можно посетить.

Мы прогуляемся по улицам города, рассмотрим ещё много интересных мест. Их может быть больше или меньше – это зависит от вас, ведь для меня желание клиента – закон! Я сделаю всё возможное со своей стороны, чтобы показать город, познакомить вас с ним. Ведь этот город заслуживает внимания и любви.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • в Графский замок 🏰 (стоимость 10 евро/взрослый, скидки для групп и лиц, моложе 25 лет, для детей бесплатно);
  • в собор Святого Бавона для oсмотра алтаря «Агнец Божий» в Соборе Святого Бавона (4 евро/человек).

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
В туризме работаю более 15 лет. Начинала свой туристический стаж в Санкт-Петербурге. Моя тактика - индивидуальный подход. Исходя из Ваших интересов и пожеланий можем вносить изменения в маршруты. Стараюсь делать экскурсии яркими, запоминающимися, непринужденными. Являясь также гидом-педагогом, легко нахожу контакт с детьми.
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