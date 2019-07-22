29 отзывов оставили туристы

Красота Гента не оставит вас равнодушным, даже если вы будете просто гулять по нашему городу с путеводителем, но выбрав эту экскурсию, вы проведете время максимально насыщенно и эффективно и, я уверена, полюбите наш гостеприимный город настолько, чтобы вернуться сюда еще не один раз!

Программа

В зависимости от ваших пожеланий я могу выстроить маршрут экскурсии, начиная от любой точки Гента (скажем, от вашего отеля). Обычно мы начинаем нашу прогулку от церкви Святого Михаила. У моста через реку Лис, с которого открывается красивейший вид на Гент, вы узнаете, как зарождался наш город, какую роль играло пиво в средневековой диете, и как изменила облик нашего города всемирная выставка 1913 года.

У церкви Святого Николая я познакомлю вас с фламандской геральдикой, гильдейскими традициями и храмовой архитектурой и покажу вам красивейший дом, который канул, было, в Лету, но возродился в двойном экземпляре!

По пути к кафедральному собору Святого Бавона я расскажу вам о становлении Гента в средние века и современном городском управлении. В соборе вы узнаете о фламандских традициях погребения и услышите связанную с ними почти детективную историю. А еще я познакомлю вас с фигурой Карла V Габсбурга, который сыграл роковую роль в судьбе нашего города.

Мы отправимся к гентской ратуше, я расскажу вам трогательную историю одного успешного архитектурного тандема и двух действующих гентских гильдий. Познакомившись с символикой ратуши, мы пойдем на единственную в своем роде улицу легального граффити, ради которой некоторые специально приезжают в Гент.

Следующий пункт нашей обзорной экскурсии по Генту — красивейший Пятничный рынок. Здесь вас ждет знакомство с бурной историей ткацкого производства в Генте. Вы узнаете, как во время Столетней войны Гент временно стал английским городом, а спустя еще четыре века превратился в «континентальный Манчестер», и почему именно в Генте появились первые профсоюзы в мире.

По удивительно живописному району, который стараниями городских властей и предприимчивых горожан из городской клоаки превратился в кулинарную Мекку, мы отправимся к самой популярной достопримечательности нашего города — графскому замку. Здесь вас ждет очередная порция занимательных, но правдивых историй из жизни Гента сегодня и в далеком (и не очень) прошлом.

Закончится наша обзорная экскурсия по Генту на волшебно красивой Зерновой набережной. Я расскажу вам об украшающих набережную домах гентских гильдий и об одном удивительно успешном проекте гентских городских властей, благодаря которому наш город стал одним из самых фотографируемых в Европе.

Я уверена, что после этой экскурсии вам захочется возвращаться в Гент снова и снова!