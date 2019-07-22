29 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Генту

Обзорная экскурсия по самому «недооцененному» городу Бельгии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Гент, мост Святого Михаила (Sint-Michielsbrug)
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157 за экскурсию

У этой экскурсии29 отзывов
5
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Анна – Гид в Генте
Обзорная экскурсия ⛳ по Генту со мной — прекрасная возможность всего за несколько часов по-настоящему познакомиться с нашим городом.

На этой занимательной экскурсии 🧭 я расскажу вам не только самое интересное об основных достопримечательностях Гента, но и о том, чем живет сегодня столица Восточной Фландрии, познакомлю вас с гентскими праздниками и буднями, дам вам представление о фламандском характере и о том, как жители Гента относятся к своему городу и его истории 📖.
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту

Красота Гента не оставит вас равнодушным, даже если вы будете просто гулять по нашему городу с путеводителем, но выбрав эту экскурсию, вы проведете время максимально насыщенно и эффективно и, я уверена, полюбите наш гостеприимный город настолько, чтобы вернуться сюда еще не один раз!

Программа

В зависимости от ваших пожеланий я могу выстроить маршрут экскурсии, начиная от любой точки Гента (скажем, от вашего отеля). Обычно мы начинаем нашу прогулку от церкви Святого Михаила. У моста через реку Лис, с которого открывается красивейший вид на Гент, вы узнаете, как зарождался наш город, какую роль играло пиво в средневековой диете, и как изменила облик нашего города всемирная выставка 1913 года.

У церкви Святого Николая я познакомлю вас с фламандской геральдикой, гильдейскими традициями и храмовой архитектурой и покажу вам красивейший дом, который канул, было, в Лету, но возродился в двойном экземпляре!

По пути к кафедральному собору Святого Бавона я расскажу вам о становлении Гента в средние века и современном городском управлении. В соборе вы узнаете о фламандских традициях погребения и услышите связанную с ними почти детективную историю. А еще я познакомлю вас с фигурой Карла V Габсбурга, который сыграл роковую роль в судьбе нашего города.

Мы отправимся к гентской ратуше, я расскажу вам трогательную историю одного успешного архитектурного тандема и двух действующих гентских гильдий. Познакомившись с символикой ратуши, мы пойдем на единственную в своем роде улицу легального граффити, ради которой некоторые специально приезжают в Гент.

Следующий пункт нашей обзорной экскурсии по Генту — красивейший Пятничный рынок. Здесь вас ждет знакомство с бурной историей ткацкого производства в Генте. Вы узнаете, как во время Столетней войны Гент временно стал английским городом, а спустя еще четыре века превратился в «континентальный Манчестер», и почему именно в Генте появились первые профсоюзы в мире.

По удивительно живописному району, который стараниями городских властей и предприимчивых горожан из городской клоаки превратился в кулинарную Мекку, мы отправимся к самой популярной достопримечательности нашего города — графскому замку. Здесь вас ждет очередная порция занимательных, но правдивых историй из жизни Гента сегодня и в далеком (и не очень) прошлом.

Закончится наша обзорная экскурсия по Генту на волшебно красивой Зерновой набережной. Я расскажу вам об украшающих набережную домах гентских гильдий и об одном удивительно успешном проекте гентских городских властей, благодаря которому наш город стал одним из самых фотографируемых в Европе.

Я уверена, что после этой экскурсии вам захочется возвращаться в Гент снова и снова!

Организационные детали

Гент очень удобно расположен: от Антверпена или от брюссельского аэропорта вы доедете до Гента на электричке за час, от Брюгге или от центра Брюсселя — за полчаса. А от гентского вокзала Святого Петра до центра города трамвай домчит вас за 20 минут.

Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по Генту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Гент, мост Святого Михаила (Sint-Michielsbrug).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, с 1999 года я живу в самом красивом и самобытном городе Бельгии — Генте. Говорят, что друзья — это те, кто знает о нас все и тем не менее продолжает нас любить. В этом смысле я самый преданный друг Гента, который я знаю вдоль и поперек и горячо люблю. У меня есть опыт и учебы, и работы в Генте, знание и истории Фландрии (полученные на государственных курсах гидов), и ее языка и культуры (я профессиональный переводчик). Я люблю искусство и не понаслышке знакома и с музеями Гента, и с проходящими в нем фестивалями, и с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю о нашем чудесном городе. Я провожу обзорные и тематические экскурсии по Генту как для индивидуальных путешественников, так и для групп и могу изменить формат экскурсии в соответствии с вашими предпочтениями: сделать акцент на истории или современности, искусстве или кулинарии. Я надеюсь, что обаяние нашего города и мой профессионализм сделают свое дело, и вы навсегда влюбитесь в Гент и еще не раз вернетесь!
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29 отзывов оставили туристы

Владимир
22 июля 2019
Нам повезло. Среди гидов по Генту мы выбрали Анну и не прогадали. Редко встретишь человека, который так искренне любит и при этом знает свой город. Анна родилась очень далеко от Бельгии, но полюбила свою новую родину и стала настоящим "висельником", думаю, что получше многих коренных Гентцев. А почему "висельником"? Узнаете у Ани на экскурсии! Приезжайте в Гент и гуляйте по нему с Анной, не пожалеете!
20 мая 2019
Это была потрясающа Экскурсия, советую всем, берите детей и не пожалеете. Анна всех вовлекает в диалог и заражает интересом. Просто одна из лучших наших экскурсий!
Анна
13 мая 2019
Нам очень понравилась прогулка по Генту с Анной. Три часа пролетели незаметно. Было весело интересно и душевно. Мы очень рады что познакомились с таким замечательным гидом и человеком.
13 мая 2019
Анна - просто невероятный гид по Генту! За день до нашей экскурсии её коллега вскользь сказала нам, что Анна – лучшая. Мы убедились в правоте этих слов. Глубоко знающая город и всю Бельгию, умная, тактичная, вежливая, тонко чувствующая, с прекрасным чувством юмора. Мы гуляли с Анной как старые друзья. Она ловко и бережно спасала нас от разгула стихии, приподнеся при этом историю Бельгии и описание Гентского алтаря так легко и доступно, что когда мы пришли к Алтарю, то нам уже было всё знакомо и мы лишь любовались, всматриваясь в детали. Розовый шоколад, Гентская ветчина, ликёр из бузины, вкусная горчица здорово дополнили и без того прекрасный образ Гента, нарисованный нашим гидом. Масса дидактических материалов всегда под рукой у Анны: и образцы шерсти, и сукно, и запись полифонии. Благодаря Анне мы всё успели и после экскурсии: и в хороший ресторан, и в пивоварню Gruut, и в музей изобразительных искусств MSK, и по парку прошлись. Мы увезли с собой прекрасные впечатления, новые знания и желание вернуться сюда вновь. После экскурсии Анна прислала материалы, которые только усилили наше прекрасное впечатление о Генте и о Бельгии в целом. Такое внимание и забота очень ценно и редко встречается среди гидов. Поэтому, Анна – Вы лучшая! С уважением, Ирина и Виктор.
1 мая 2019
30. 04. 19 были на экскурсии в Генте с Анной. Замечательная экскурсия! Очень интересная, познавательная и одновременно очень живая и непосредственная. Три часа пролетели как 15 минут! Лучшая экскурсия за долгие годы!
3 апреля 2019
5 звездочек и оценка "отлично"- мало для экскурсии с Анной. Встречались хорошие гиды, и очень хорошие. Но это-эксклюзив! Чтобы гид сопровождал своих клиентов (в случае с Анной ощущаешь себя скорее редким и долгожданным гостем) не только ВО время экскурсии, но, и ДО, и ПОСЛЕ - я такого еще не видела! Наша поездка на сей раз сопровождалась разными неожиданностями и одной из них был переход на летнее время в ночь перед поездкой в Гент. Ну, откуда мы в первый день пребывания (в который нам не хватило бы времени послушать даже российские новости, не то что бельгийские, да еще на языке, которым мы не владеем) могли бы узнать об этом? Спасибо Анне: предусмотрела и это! Это иллюстрация к ответственности! Перечитала дюжину восторженных отзывов наших "предшественников". Готова подписаться под каждым их словом! Никто ничего не преувеличил. Все истинная правда! Информация для "последователей": В воскресенье с утра в соборах идут службы и экскурсантов служители церкви "заворачивают" на входе. Анна провела нам иллюстрированную "экскурсию" в кафе за чашкой чая (тем более, что погода была ветреная и утром мы изрядно промерзли). А потом мы "со знанием дела" зашли и посмотрели все самостоятельно. Это- в подтверждение и профессионализма, и индивидуального подхода, и артистизма с интерактивным подходом. И, позвольте уж, еще один совет: собирая компанию для группы сильно не экономьте. Чем больше группа, тем дешевле обходится экскурсия, и это можно понять Но с первых же слов гида боишься пропустить каждое сказанное слово. А слушать Анну нужно глядя в ее горящие глаза! И только тогда Вы сможете что-то понять про Фландрию, ее историю и народ, искусство и, часто возмущающую нас, архитектуру. В конце маршрута нам было искренне жаль с Вами расставаться. Мы влюбились в молодежный и древний Гент. Браво, Анна! С уважением к Вашим знаниям и мастерству, Людмила, Алла.
30 декабря 2018
Гент. В конце октября этого года (2018) посетили Бельгию. Экскурсовод по Генту, Анна великолепный рассказчик, у нее интересный и нестандартный метод подачи материала. Мы как бы наравне с Анной принимали участие в экскурсии. Огромный кругозор. Получилась очень увлекательная и познавательная викторина. Весьма рекомендуем всем туристам. Маргарита, Игорь г. Одинцово.
1 декабря 2018
Анна, спасибо за прекрасную прогулку по Генту! Это незабываемо, и не только из-за красоты города, но и благодаря Вам. Всем желающим посмотреть этот город советуем обратиться к Анне. Она прекрасно знает историю, архитектуру, жизнь и обычаи Гента. Во время прогулки по городу у нее, конечно, есть план показа, но если наше внимание вдруг задерживалось на какой-то заинтересовавшей нас детали, Анна всегда знала про нее всё. Например, на старинном здании увидели мимоходом маленький барельефчик, спросили. Анна тут же поведала, что за святой изображен, описала его путь, проанализировала его атрибутику, привязала его к определенным гильдиям, которым он покровительствовал, и объяснила, почему именно он на этом доме. Свой рассказ, как многие в отзывах отмечают, Анна ведет интерактивно, вовлекая слушателей в беседу. А еще она артистическими и мнемотехническими приемами помогает запомнить много фактов. До сих пор перед глазам стоит картинка, как купцы, лишившись привилегий, взяли чемоданчики и отправились в Антверпен)))) Анна помимо очевидных шедевров показала нам и такие, о которых мы не прочли бы в путеводителях, а также ответила на все мои предварительные организационные вопросы и дала бесценные советы, что еще посмотреть, где что попробовать и купить, за что отдельное спасибо. Общение с Анной не только познавательно, но и очень приятно. Это невероятно деликатный, внимательный и душевный человек! Я заранее предупредила, что мы будем с родителями, которым 81 и 85 лет. И, конечно, при всей их любознательности, им физически непросто ходить. Как же Анна их опекала! При любой возможности усаживала - то в церкви, то на уличной скамеечке (при этом упросила водителя припаркованной рядом машины не газовать!), то заходила в кафе и получала разрешение присесть на их стулья снаружи, даже и в кафе как-то завела, чтоб погрелись и отдохнули, а сама, отказавшись даже от чашечки кофе, продолжала рассказывать и показывать свои материалы. Насчет показа материалов - это вообще отдельная история. У Анны какие-то волшебные карманы, в которых найдется все - от сукна местного производства до бриллиантов (а однажды даже нашелся подарок ко дню рождения одного из нас!). Так что будет интересно всем, от мала до велика. Но и после расставания мы не были забыты. Анна, как обещала на экскурсиях, прислала множество ссылок на интереснейшие сайты и статьи, так что наше знакомство с Бельгией продолжается до сих пор. В общем, мы всей семьей получили наилучшие впечатления и глубокие познания, за что от всей души благодарим Анну!
14 ноября 2018
Большое спасибо Анне за экскурсию для моих коллег по работе! Приятно, когда в гиде сочетаются образованность, интеллигентность, дружелюбие и обязательность. Получилась великолепная экскурсия со множеством интереснейших подробностей, оставившая очень хорошее впечатление. Также Анна поделилась с нами списком дополнительных материалов о истории Гента и порекомендовала местные рестораны, что тоже было очень приятно.
12 ноября 2018
Я редко пишу отзывы из-за отсутствия времени, но в данном случае промолчать не могу. Анна- удивительный гид! Это не просто гид, это человек с горящими глазами – искренне любящий свой город, высокопрофессиональный, с прекрасной речью, эмоциональный, наполненный глубокими историческими (и не только историческими) знаниями, вовлекающий вас в беседу, интересующийся, много знающий, а главное – делящийся с Вами своими знаниями и любовью к городу так искренне, тепло и полно, что создается ощущение, что вы - ее близкие друзья, с которыми ей не терпится поделиться знаниями, чтобы влюбить вас в этот город, что вы погружаетесь в то время, о котором Анна вам рассказывает, что вы находитесь в одном из самых интересных и красивых городов Европы. Если вас интересуют какие-то отдельные темы – будьте уверены, Анна знает так много, что сможет удовлетворить любой ваш интерес. На Гент у нас было мало времени – всего полдня, поэтому решили воспользоваться помощью гида. И скажу честно. Гент – действительно чудесный город (мы были практически во всех интересных местах из серии «самые красивые/интересные города и думали, что ничего уже не удивит, но ошиблись), но именно благодаря Анне мы в него влюбились. Ну, и в Анну – тоже ))) Кроме самой экскурсии, Анна снабдила нас массой полезной информации и прислала потом еще столько всего интересного, что просто диву даешься на этого человека. От всей души мы благодарны ей за подаренные знания и доставленное удовольствие и настоятельно советую всем, кто собирается в Гент или в Брюгге – непеременно договоритесь с Анной о путешествии вместе с ней – это будет вообще другое качество восприятия окружающего! АННА, ДОРОГАЯ, СПАСИБО ВАМ!!! УДАЧИ И ВСЕГО ВАМ САМОГО ЛУЧШЕГО!!!!
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