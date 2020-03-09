7 отзывов оставили туристы

Самое интересное в Генте Как только не называют Гент: «Исторический центр Фландрии», «Средневековый Манхэттен» и «Лучший секрет Европы». Вы пройдете по центру города и поймете, что все эти яркие эпитеты верны. Гент буквально утопает в старинных памятниках и живописных местах. Вы погуляете по красивым набережным порта, рассмотрите ратушу и дома гильдий, зайдете в кафедральный собор святого Бавона и увидите эпохальный алтарь «Агнец Божий», созданный в XV веке ван Эйком.
Город всех времен Гент гармонично сочетает в себе разные эпохи — мы совершим настоящее путешествие во времени, перемещаясь из Средневековья в наши дни и обратно. Увидим замок графов Фландрии, мясной и рыбный рынки, сторожевую башню, ткацкие ряды и Пятничную площадь. А еще я познакомлю вас с работами мировых звезд стрит-арта на единственной в городе улице легального граффити.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала на мосту святого Михаила.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Уже много лет я постоянно живу и работаю в Бельгии. Сфера моей профессиональной деятельности связана с высокими технологиями в туристической индустрии. Почти всё свободное время посвящаю путешествиям и изучению истории, культуры и искусства Бельгии и Нидерландов. Фландрия занимает в этом исследовании особое место. С удовольствием проведу вас по своим любимым маршрутам и поделюсь самой интересной и важной информацией о фламандских городах и их жителях.
Грамотно спланирован маршрут, учтены пожелания всей нашей компании! Знаете, есть гиды, которые отбывают, а есть те, кто отрабатывает и даже дают сверху! Так вот Нога - гид, который прежде всего любит свою профессию и людей (что немаловажно) Кроме отличной прогулки, знания города, истории, Нога рассказала кучу интересных фактов о художниках, о знаменитых жителях Гента, традициях и тд Более того, вместо заявленных 3 часов, мы гуляли пять!!! И это не смотря на плохую погоду! Спасибо огроменное! Вернёмся! И в Брюссель с Вами и в целом Фландрия ещё не до конца изучена ) От всей нашей компании большая благодарность!
Елена
9 февраля 2020
Здравствуйте. Удивительно как в одном человеке соединяются глубокие, практически энциклопедические знания по истории, культуре, искусству и ненавязчивость, легкость изложения материала. Спасибо Нога за прекрасную экскурсию по Генту! Исторические факты, бытовые зарисовки (все рекомендации, которые дала нам Нога (где поесть, выпить, что посмотреть) оказались очень полезными!!!, рассказ про Гентский Алтарь!!! - мы полюбили Гент и нашего гида. Грамотный, чистый русский язык, прекрасное чувство юмора, такт, комфортный темп экскурсии! Нога – это один из лучших гидов, которые у нас когда либо были (опыт путешествий 7 лет. Европа. Везде брали индивидуальных гидов. К сожалению, не везде удачно)!!!Очень рекомендуем! Спасибо!!!
Kristina
25 декабря 2019
Благодарим нашего гида за интересную и познавательную экскурсию по городу Гент. Будем рекомендовать друзьям.
Юлия
18 декабря 2019
Прекрасный экскурсовод, только положительные эмоции, рекомендую каждому, провели вместе более 3 часов Noga прекрасный экскурсовод, рекомендую,
Татьяна
30 октября 2019
Были группой 6 взрослых и 4 детей (16, 12, 9, 5 лет). Экскурсия просто замечательная! Время пролетело незаметно, хотелось бы всем порекомендовать, детям интересно. Нога - замечательный экскурсовод, показала не только достопримечательности, но показала и магазины с шоколадом, рестораны, рассказала про пиво и его виды! Настоятельно рекомендуем всем!!! Спасибо, нога, вам огромное!!
Анна
21 октября 2019
Прекрасно погуляли по Генту! Большое спасибо за экскурсию, прекрасный маршрут, красивый город с характером))) Немного истории, немного искусства, немного архитектуры, немного гастрономии - рецепт отличного дня в Генте!
Виктория
24 августа 2019
Отличная экскурсия! Гент удивительный город, непохожий на другие. Экскурсия была очень познавательной. Гид отвечала на любые вопросы, чувствуется глубокое знание материала, а главное, неравнодушное отношение. Без экскурсии с Ногой впечатление от города было бы совсем другое. С ней очень приятно общаться, Нога легко налаживает контакт и понимает, что вас интересует. Живая подача материала, время пролетело незаметно. Мы обязательно ещё раз воспользуемся услугой этого гида в других городах.
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
На этой экскурсии вы поймете, что Гент — очень красивый фламандский город, не заслуженно стоящий в тени таких городов, как Брюгге и Антверпен! Вы увидите здесь архитектурную выставку всех стилей: романского, готического, ренессанса, барокко, классицизма, ар-нуво, модерна, услышите интересные истории о прошлом и настоящем города.
История города на увлекательной обзорной экскурсии
Пройдясь по историческим местам, вы увидите историю города своими глазами. Мы сопоставим прошлое и настоящее: архитектурные стили, обычаи нравы, то, чем жила и живёт сегодня столица Восточной Фландрии. Генту поистине есть, чем гордиться, а мне – что про это рассказать!
Обзорная экскурсия по самому «недооцененному» городу Бельгии
Обзорная экскурсия по Генту со мной — прекрасная возможность всего за несколько часов по-настоящему познакомиться с нашим городом. На этой занимательной экскурсии я расскажу вам не только самое интересное об основных достопримечательностях Гента, но и о том, чем живет сегодня столица Восточной Фландрии, познакомлю вас с гентскими праздниками и буднями, дам вам представление о фламандском характере и о том, как жители Гента относятся к своему городу и его истории.
Погулять по главным и тайным местам города в компании бельгийца-слависта
Вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями Гента и заглянете во внутренние дворы и заведения, интерьер которых не менялся последние 50 лет. Мы поделимся историей города, его традициями и легендами. А еще расскажем про жителей Гента и их репутацию: что они едят и пьют, в какие места ходят, как говорят, что любят и чем отличаются от остальных бельгийцев. Мы сделаем все, чтобы вы почувствовали красоту, динамику, разнообразие и исключительное гостеприимство чудесного Гента!
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
В средневековом Генте нет музейной отполированности, здесь вы прочувствуете всю шероховатую аутентичность крупного бельгийского города. Живой, толерантный и сказочно богатый — через постройки и важные достопримечательности он расскажет вам свою историю. А я стану проводником, который наполнит прогулку увлекательным содержанием и достоверными фактами.