7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое интересное в Генте

Как только не называют Гент: «Исторический центр Фландрии», «Средневековый Манхэттен» и «Лучший секрет Европы». Вы пройдете по центру города и поймете, что все эти яркие эпитеты верны. Гент буквально утопает в старинных памятниках и живописных местах. Вы погуляете по красивым набережным порта, рассмотрите ратушу и дома гильдий, зайдете в кафедральный собор святого Бавона и увидите эпохальный алтарь «Агнец Божий», созданный в XV веке ван Эйком.

Город всех времен

Гент гармонично сочетает в себе разные эпохи — мы совершим настоящее путешествие во времени, перемещаясь из Средневековья в наши дни и обратно. Увидим замок графов Фландрии, мясной и рыбный рынки, сторожевую башню, ткацкие ряды и Пятничную площадь. А еще я познакомлю вас с работами мировых звезд стрит-арта на единственной в городе улице легального граффити.