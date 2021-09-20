Мои заказы

Экскурсии Несебр об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Несебр на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 15 чел.
Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 сентября 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
    1) Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут
    читать дальше

    экскурсии заинтересовать и увлечь экскурсантов историей Болгарии, и удерживать их внимание все часы мероприятия.
    Действительно очень интересно было все время даже вреднючему 14летнему подростку.
    2) Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Все очень удобно.
    3) Юлия знает где можно хорошо отдохнуть и вкусно перекусить, где можно купить симпатичный сувенир.
    Все это делает экскурсию лёгкой, очень интересной и незабываемой.
    Большое спасибо Юлии.
    Очень надеемся не раз поехать с ней на экскурсию.

