экскурсии заинтересовать и увлечь экскурсантов историей Болгарии, и удерживать их внимание все часы мероприятия.

Действительно очень интересно было все время даже вреднючему 14летнему подростку.

2) Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Все очень удобно.

3) Юлия знает где можно хорошо отдохнуть и вкусно перекусить, где можно купить симпатичный сувенир.

Все это делает экскурсию лёгкой, очень интересной и незабываемой.

Большое спасибо Юлии.

Очень надеемся не раз поехать с ней на экскурсию.