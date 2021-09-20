Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии: Варна и Бургас
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 15 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Несебре
Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.
Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут
