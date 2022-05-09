Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 09:00
5 июн в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.
Аудиогид
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Погрузитесь в историю Несебра с аудиогидом, который расскажет о 25 объектах. Завершите экскурсию дегустацией болгарских вин в уютной винодельне
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
18 июн в 09:00
19 июн в 09:00
$14 за человека
Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Исследовать один из старейших городов Европы и убедиться, что он - истинная жемчужина
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААся9 мая 2022Экскурсия в Несебр была очень впечатляющей и запоминающей. История города, его древняя уникальная архитектура, церкви и храмы -все поразило и
Ответы на вопросы от путешественников по Несебр в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Несебр в июне 2025
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