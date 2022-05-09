читать дальше взволновало. Восхитилась росписями в церкви Св. Стефания. Потрясла сила веры и духа православных. Особое спасибо гиду Алексею. Он очень ненавязчиво рассказывал, отвечал интересно на мои многочисленные вопросы. Очень подкупили его внимание и забота. Благодарю Вас,Алексей и До новых встреч в Болгарии ¨! Анаcтасия

Экскурсия в Несебр была очень впечатляющей и запоминающей. История города, его древняя уникальная архитектура, церкви и храмы -все поразило и