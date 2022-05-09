Экскурсии проходящие только летом в Несебр

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Несебр на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Пешая
2 часа
Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Исследовать один из старейших городов Европы и убедиться, что он - истинная жемчужина
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    9 мая 2022
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Экскурсия в Несебр была очень впечатляющей и запоминающей. История города, его древняя уникальная архитектура, церкви и храмы -все поразило и
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    взволновало. Восхитилась росписями в церкви Св. Стефания. Потрясла сила веры и духа православных. Особое спасибо гиду Алексею. Он очень ненавязчиво рассказывал, отвечал интересно на мои многочисленные вопросы. Очень подкупили его внимание и забота. Благодарю Вас,Алексей и До новых встреч в Болгарии ¨! Анаcтасия

  • И
    Ирина
    20 сентября 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
    1) Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут
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    экскурсии заинтересовать и увлечь экскурсантов историей Болгарии, и удерживать их внимание все часы мероприятия. Действительно очень интересно было все время даже вреднючему 14летнему подростку. 2) Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Все очень удобно. 3) Юлия знает где можно хорошо отдохнуть и вкусно перекусить, где можно купить симпатичный сувенир. Все это делает экскурсию лёгкой, очень интересной и незабываемой. Большое спасибо Юлии. Очень надеемся не раз поехать с ней на экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Несебр в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Несебр в марте 2025
Сейчас в Несебр в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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