Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Завтра в 10:00
13 мар в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.
Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Исследовать один из старейших городов Европы и убедиться, что он - истинная жемчужина
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
13 мар в 08:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААся9 мая 2022Экскурсия в Несебр была очень впечатляющей и запоминающей. История города, его древняя уникальная архитектура, церкви и храмы -все поразило и
- ИИрина20 сентября 20211) Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут
Ответы на вопросы от путешественников по Несебр в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несебр
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Несебр в марте 2025
Сейчас в Несебр в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Несебр (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 2 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май