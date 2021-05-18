Полезная информация о Пловдиве
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Местное время в Пловдиве
20:3133
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Пловдив
|По-английски
|Plovdiv
|Столица региона
|Пловдив является столицей региона
|Население города
|340 494 чел.
|Аэропорт
|Пловдив PDV
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|169 м. от уровня моря
Где находится Пловдив на карте
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Пловдив
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€
192
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