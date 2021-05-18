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Местное время в Пловдиве
20:3133
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаПловдив
По-английскиPlovdiv
Столица регионаПловдив является столицей региона
Население города340 494 чел.
АэропортПловдив PDV
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота169 м. от уровня моря

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