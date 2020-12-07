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Летим в Пловдив

Как добраться до Пловдива на самолёте

В Пловдиве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Plovdiv Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пловдива

  1. Пловдив PDV
    Plovdiv Airport

Самые дешёвые билеты в Пловдив из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.12.2020из 🇬🇧Лондона2 2473ч 15м
10.11.2020из 🇧🇬Софии4 13724ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇦Киева4 27621ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 51736ч (⇵2)
29.01.2021из 🇷🇺Москвы5 98630ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇴Бакэу7 21312ч (⇵1)
25.12.2020из 🇧🇾Минска12 45229ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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