Как добраться до Пловдива на самолёте
В Пловдиве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Plovdiv Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пловдива
- Пловдив PDVPlovdiv Airport
Самые дешёвые билеты в Пловдив из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 247
|3ч 15м
|10.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 137
|24ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 276
|21ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 517
|36ч (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|5 986
|30ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|7 213
|12ч (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|12 452
|29ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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