Город Велико Тырново расположен вдоль исторических холмов Света Гора, Царевец и Трапезица, на двух берегах реки Янтра.

Велико Тырново - бывшая столица болгарского царства (1185-1396), сегодня привлекает множество туристов своей уникальной архитектурой и историей.

Велико Тырново - одно из старейших поселений в Болгарии, имеющее историю более 5 тысячелетий. Город может похвастаться многими историческими памятниками и достопримечательностями.

Музейная деревня Арбанаси расположена всего в 4 км. от Велико Тырново и имеет великолепный вид на средневековые замки Трапезица и Царевец. Деревня имеет свой особый стиль в жилищном строительстве. В 17-18 веках деревня достигает своего «золотого века», и в этот период строятся богато украшенные монументальные дома и церкви.

Архитектура домов в Арбанаси уникальна, они напоминают небольшие крепости снаружи с высокими, сплошными стенами и тяжелыми воротами, железными решетками и тайными укрытиями, но которые просторны и удобны, богато украшены и меблированы внутри. Еще одним архитектурным сокровищем деревни является существование пяти церквей и двух монастырей.