Велико Тырново и Арбанаси

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Велико Тырново и Арбанаси
Велико Тырново и Арбанаси
Велико Тырново и Арбанаси
Велико Тырново и Арбанаси

Что вас ожидает 🤩

  • Арбанаси - церковь Рождества Христова
  • Дом Констанцалиева в Арбанаси
  • Крепость Царевец
  • Велико Тырново
  • Самоводене
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Город Велико Тырново расположен вдоль исторических холмов Света Гора, Царевец и Трапезица, на двух берегах реки Янтра.

Велико Тырново - бывшая столица болгарского царства (1185-1396), сегодня привлекает множество туристов своей уникальной архитектурой и историей.

Велико Тырново - одно из старейших поселений в Болгарии, имеющее историю более 5 тысячелетий. Город может похвастаться многими историческими памятниками и достопримечательностями.

Музейная деревня Арбанаси расположена всего в 4 км. от Велико Тырново и имеет великолепный вид на средневековые замки Трапезица и Царевец. Деревня имеет свой особый стиль в жилищном строительстве. В 17-18 веках деревня достигает своего «золотого века», и в этот период строятся богато украшенные монументальные дома и церкви.

Архитектура домов в Арбанаси уникальна, они напоминают небольшие крепости снаружи с высокими, сплошными стенами и тяжелыми воротами, железными решетками и тайными укрытиями, но которые просторны и удобны, богато украшены и меблированы внутри. Еще одним архитектурным сокровищем деревни является существование пяти церквей и двух монастырей.

Программа

Средневековую крепость Царевец, Трапезицу, Церковь Святого Димитрия из Салоников, Церковь сорока мучеников, Церковь Св. Питера и Павела, многочисленные болгарские здания Национального возрождения с их типичной архитектурой.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед в местном ресторане
  • Входные билеты: Архитектурный заповедник «Царевец» 6 BGN
  • Церковь Сорока Мучеников 6 BGN. Церковь Св. Петра и Павела и церковь Св. Ивана Рильского 6 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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