Пловдив живёт в нескольких эпохах сразу: здесь соседствуют римский амфитеатр, узкие улочки с домами 19 века и следы великих империй.
Вы прогуляетесь по старому городу, рассмотрите архитектуру разных лет, увидите святыни и почувствуете, как древность и современность складываются здесь в единую атмосферу.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по самой длинной пешеходной улице в Европе, что находится в центре Пловдива.
Рассмотрите элегантное здание муниципалитета и амфитеатр — один из самых больших в Риме своё время.
Зайдёте в церковь Святой Марины с невероятным по красоте иконостасом.
Побываете в католическом соборе Святого Людовика.
И узнаете:
- как город гармонично сочетает в себе древнеримское прошлое и богатые постройки 19 века
- какую роль сыграла Россия в современной истории Болгарии
- кто, кроме болгар, сегодня населяет Пловдив и делает его настоящим мегаполисом
- за что в 2019 году Пловдив получил статус культурной столицы Европы
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Софии
11:00 — прибытие в Пловдив
11:00–17:00 — экскурсия по Пловдиву в комфортном для вас темпе
17:00–19:00 — дорога в Софию
Организационные детали
- Едем на внедорожнике BMW
- Все локации осматриваем снаружи
- Обед и личные покупки оплачиваются отдельно и по желанию
- Пожалуйста, убедитесь, что у вас удобная обувь, поскольку улицы старого города не асфальтированы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирил — ваш гид в Софии
Провёл экскурсии для 178 туристов
Я лицензированный гид. С радостью покажу вам Софию и расскажу историю болгарских земель — от основания государства до наших дней.
