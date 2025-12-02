Пловдив живёт в нескольких эпохах сразу: здесь соседствуют римский амфитеатр, узкие улочки с домами 19 века и следы великих империй. Вы прогуляетесь по старому городу, рассмотрите архитектуру разных лет, увидите святыни и почувствуете, как древность и современность складываются здесь в единую атмосферу.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Софии

Кирил Ваш гид в Софии

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по самой длинной пешеходной улице в Европе, что находится в центре Пловдива.

Рассмотрите элегантное здание муниципалитета и амфитеатр — один из самых больших в Риме своё время.

Зайдёте в церковь Святой Марины с невероятным по красоте иконостасом.

Побываете в католическом соборе Святого Людовика.

И узнаете:

как город гармонично сочетает в себе древнеримское прошлое и богатые постройки 19 века

какую роль сыграла Россия в современной истории Болгарии

кто, кроме болгар, сегодня населяет Пловдив и делает его настоящим мегаполисом

за что в 2019 году Пловдив получил статус культурной столицы Европы

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Софии

11:00 — прибытие в Пловдив

11:00–17:00 — экскурсия по Пловдиву в комфортном для вас темпе

17:00–19:00 — дорога в Софию

Организационные детали