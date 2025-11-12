Экскурсия в Велико-Тырново - это шанс увидеть средневековую столицу Болгарии. Путешествие начинается в Софии и длится около 3 часов. В Велико-Тырново вас ждет насыщенная экскурсия с аудиогидом на русском языке.

Вы посетите крепость Царевец, мавзолей болгарских царей и Самоводскую чаршию. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и посещения музеев. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Болгарии

Описание экскурсии

Поездка из Софии (около 3 часов)

В 08:00 — выезд на автобусе с места сбора. Поездка проходит в составе интернациональной группы — рядом с вами будут путешественники из разных стран. Путевая информация не предусмотрена, но за рулём будет русскоязычный гид-водитель. При необходимости он подскажет, ответит на вопросы или поможет в дороге.

Экскурсия по Велико-Тырново (2,5 часа)

По прибытии в Велико-Тырново вас ждёт насыщенная экскурсия. Рассказ будет на английском языке, но если вам комфортнее воспринимать информацию на русском — мы предоставим аудиогид с полной синхронизацией маршрута.

Вы прогуляетесь по старинному городу и увидите более 20 значимых объектов:

Крепость Царевец с королевским дворцом, патриаршей церковью и башней Балдуина

Мавзолей болгарских царей, где похоронен Калоян и члены его семьи

Самоводскую чаршию — улицу ремесленников, где до сих пор работают кузнецы и мастера

Свободное время (2 часа)

После экскурсии у вас будет время на самостоятельную прогулку. Гид подскажет, где вкусно поесть и куда заглянуть за сувенирами. Вы также сможете посетить три музея по желанию: крепость Царевец, музей-тюрьму или мавзолей болгарских правителей.

Примерно в 19:00 автобус доставит вас обратно в Софию.

