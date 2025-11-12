Путешествие в Велико-Тырново - это уникальная возможность познакомиться с историей Болгарии. Откройте для себя город с аудиогидом на русском языке
Экскурсия в Велико-Тырново - это шанс увидеть средневековую столицу Болгарии. Путешествие начинается в Софии и длится около 3 часов. В Велико-Тырново вас ждет насыщенная экскурсия с аудиогидом на русском языке. читать дальше
Вы посетите крепость Царевец, мавзолей болгарских царей и Самоводскую чаршию. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и посещения музеев. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Болгарии
В 08:00 — выезд на автобусе с места сбора. Поездка проходит в составе интернациональной группы — рядом с вами будут путешественники из разных стран. Путевая информация не предусмотрена, но за рулём будет русскоязычный гид-водитель. При необходимости он подскажет, ответит на вопросы или поможет в дороге.
Экскурсия по Велико-Тырново (2,5 часа)
По прибытии в Велико-Тырново вас ждёт насыщенная экскурсия. Рассказ будет на английском языке, но если вам комфортнее воспринимать информацию на русском — мы предоставим аудиогид с полной синхронизацией маршрута.
Вы прогуляетесь по старинному городу и увидите более 20 значимых объектов:
Крепость Царевец с королевским дворцом, патриаршей церковью и башней Балдуина
Мавзолей болгарских царей, где похоронен Калоян и члены его семьи
Самоводскую чаршию — улицу ремесленников, где до сих пор работают кузнецы и мастера
Свободное время (2 часа)
После экскурсии у вас будет время на самостоятельную прогулку. Гид подскажет, где вкусно поесть и куда заглянуть за сувенирами. Вы также сможете посетить три музея по желанию: крепость Царевец, музей-тюрьму или мавзолей болгарских правителей.
Примерно в 19:00 автобус доставит вас обратно в Софию.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes
Рекомендованный возраст 7+ (стоимость детского билета — стандартная)
Обратите внимание: экскурсия в Велико-Тырново проходит на английском языке либо с русским аудиогидом — на выбор
Дополнительные расходы: общий входной билет в три музея — €18, обед — около €20 за чел.
В пути вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Лариса — Организатор в Софии
Провела экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Мы туристическое агентство в Болгарии. Организуем однодневные автобусные и пешеходные экскурсии с аудиогидом для гостей из всех уголков мира. Ждём вас в нашей солнечной гостеприимной стране.