Из Софии - в Велико-Тырново

Путешествие в Велико-Тырново - это уникальная возможность познакомиться с историей Болгарии. Откройте для себя город с аудиогидом на русском языке
Экскурсия в Велико-Тырново - это шанс увидеть средневековую столицу Болгарии. Путешествие начинается в Софии и длится около 3 часов. В Велико-Тырново вас ждет насыщенная экскурсия с аудиогидом на русском языке.
читать дальше

Вы посетите крепость Царевец, мавзолей болгарских царей и Самоводскую чаршию. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и посещения музеев. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Болгарии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть средневековую крепость Царевец
  • 🗺️ Погрузиться в историю Болгарии
  • 🎧 Аудиогид на русском языке
  • 🕰️ Свободное время для самостоятельного изучения
  • 🚍 Комфортабельный транспорт
Ближайшие даты:
19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Крепость Царевец
  • Мавзолей болгарских царей
  • Самоводская чаршия

Описание экскурсии

Поездка из Софии (около 3 часов)

В 08:00 — выезд на автобусе с места сбора. Поездка проходит в составе интернациональной группы — рядом с вами будут путешественники из разных стран. Путевая информация не предусмотрена, но за рулём будет русскоязычный гид-водитель. При необходимости он подскажет, ответит на вопросы или поможет в дороге.

Экскурсия по Велико-Тырново (2,5 часа)

По прибытии в Велико-Тырново вас ждёт насыщенная экскурсия. Рассказ будет на английском языке, но если вам комфортнее воспринимать информацию на русском — мы предоставим аудиогид с полной синхронизацией маршрута.

Вы прогуляетесь по старинному городу и увидите более 20 значимых объектов:

  • Крепость Царевец с королевским дворцом, патриаршей церковью и башней Балдуина
  • Мавзолей болгарских царей, где похоронен Калоян и члены его семьи
  • Самоводскую чаршию — улицу ремесленников, где до сих пор работают кузнецы и мастера

Свободное время (2 часа)

После экскурсии у вас будет время на самостоятельную прогулку. Гид подскажет, где вкусно поесть и куда заглянуть за сувенирами. Вы также сможете посетить три музея по желанию: крепость Царевец, музей-тюрьму или мавзолей болгарских правителей.

Примерно в 19:00 автобус доставит вас обратно в Софию.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes
  • Рекомендованный возраст 7+ (стоимость детского билета — стандартная)
  • Обратите внимание: экскурсия в Велико-Тырново проходит на английском языке либо с русским аудиогидом — на выбор
  • Дополнительные расходы: общий входной билет в три музея — €18, обед — около €20 за чел.
  • В пути вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — Организатор в Софии
Провела экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Мы туристическое агентство в Болгарии. Организуем однодневные автобусные и пешеходные экскурсии с аудиогидом для гостей из всех уголков мира. Ждём вас в нашей солнечной гостеприимной стране.
Входит в следующие категории Софии

