7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий15 июля 2024Комфортная экскурсия в очень не похожий на Софию город в Болгарии. Рекомендуем для знакомства с Болгарией, ее историей!
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- ААнатолий12 ноября 2023Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в августе 2024
Сейчас в Софии в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 280. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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