Б Булат Волшебство северного побережья Черного моря Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)

Н Надежда Волшебство северного побережья Черного моря Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую

М Майя Волшебство северного побережья Черного моря Мне очень понравилось место где жила Румынская Королева

Н Наталья Античное и природное наследие в окрестностях Варны Спасибо за экскурсию!

И Ирина Античное и природное наследие в окрестностях Варны В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!