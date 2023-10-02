Экскурсии по Варне на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Варне на русском языке, цены от €36. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебство северного побережья Черного моря
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 98 за всё до 8 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
280 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Варне
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 18:00
10 июня в 00:00
36 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебство северного побережья Черного моря
  2. Античное и природное наследие в окрестностях Варны
  3. Выгодный трансфер в Варне
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Варне в июне 2024
Сейчас в Варне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 280. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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