1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Античное сердце Варны
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночные миры Варны
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Начало: В районе кафедрального собора
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир16 августа 2023Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
- ООльга2 августа 2023Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
- ООльга2 марта 2023Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
- ООльга25 декабря 2022Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
- OOlga12 октября 2022Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
- GGalina16 июля 2022Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
- ИИгорь14 августа 2021Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Пешеходные»
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