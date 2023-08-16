Пешие экскурсии-прогулки в Варне с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Варне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античное сердце Варны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Античное сердце Варны
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
150 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Ночные миры Варны
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
160 за всё до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Варне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Начало: В районе кафедрального собора
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Античное сердце Варны
    Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
  • О
    Ольга
    2 августа 2023
    Ночные миры Варны
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!
  • О
    Ольга
    2 марта 2023
    Ночные миры Варны
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 декабря 2022
    Античное сердце Варны
    Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
  • O
    Olga
    12 октября 2022
    Античное сердце Варны
    Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
  • G
    Galina
    16 июля 2022
    Ночные миры Варны
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
  • И
    Игорь
    14 августа 2021
    Гастрономическая прогулка по Варне
    Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Варне в июне 2024
Сейчас в Варне в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 160. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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