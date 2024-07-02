12 часов
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя красоту северного побережья Черного моря. Путешествие включает посещение Балчика, мыса Калиакра и монастыря Аладжа
Начало: У вашего отеля
4 авг в 08:30
5 авг в 08:30
от €98 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Персональный трансфер в Варне с учётом всех ваших пожеланий
Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Варне. Удобный автомобиль, детские кресла и встреча с табличкой по вашему желанию
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
€36 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июля 2024Спасибо Страхилу за экскурсию! Нам было интересно, приятно и комфортно.
- ББулат2 октября 2023Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
- ННадежда21 августа 2023Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
- ННаталья24 сентября 2019Спасибо за экскурсию!
- ИИрина20 августа 2019В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
- РРябова14 августа 2019Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2024
Сейчас в Варне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Варне (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 22 ⭐ отзыва, цены от €36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь