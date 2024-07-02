Экскурсии выходного дня в Варне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Варне на русском языке, цены от €36. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волшебство северного побережья Черного моря
На машине
На микроавтобусе
16 отзывов
12 часов
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя красоту северного побережья Черного моря. Путешествие включает посещение Балчика, мыса Калиакра и монастыря Аладжа
Начало: У вашего отеля
4 авг в 08:30
5 авг в 08:30
от 98 за человека
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
280 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Варне
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Персональный трансфер в Варне с учётом всех ваших пожеланий
Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Варне. Удобный автомобиль, детские кресла и встреча с табличкой по вашему желанию
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
36 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Выгодный трансфер в Варне
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2024
Сейчас в Варне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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