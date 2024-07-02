Экскурсии на 1 день в Варне

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Варне на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волшебство северного побережья Черного моря
На машине
На микроавтобусе
16 отзывов
12 часов
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя красоту северного побережья Черного моря. Путешествие включает посещение Балчика, мыса Калиакра и монастыря Аладжа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
17 авг в 08:30
от 98 за человека
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
280 за всё до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Погрузитесь в историю и природу Болгарии на однодневной экскурсии. Увидите Мадарского всадника, Крепость Овеч и другие уникальные места
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка Тюленево, Ботанический сад Балчик
Варна - уютный курорт на берегу Черного моря. Здесь есть все не только для любителей пляжного отдыха, но также и для любителей античности и живописных пейзажей
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
Завтра в 15:00
9 авг в 09:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Спасибо Страхилу за экскурсию! Нам было интересно, приятно и комфортно.
  • Б
    Булат
    2 октября 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
    Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
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    Часто останавливались чтобы набраться сил. И мы победили этот подъем. Виды были завораживающе красивые. Так же мы поднялись в крепость Овеч. Там тоже было очень красиво. Так же мы заехали в деревню Аспарухуво, где Александр показал очень красивое озеро. Я рекомендую эту экскурсию с Александром. Александр класный экскурсовод с ним было очень комфортно.

  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    20 августа 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
  • Р
    Рябова
    14 августа 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «На весь день»

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  1. Волшебство северного побережья Черного моря
  2. Античное и природное наследие в окрестностях Варны
  3. Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
  4. Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
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  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2024
Сейчас в Варне в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 98 до 280. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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