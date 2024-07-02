12 часов
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя красоту северного побережья Черного моря. Путешествие включает посещение Балчика, мыса Калиакра и монастыря Аладжа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
17 авг в 08:30
от €98 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Погрузитесь в историю и природу Болгарии на однодневной экскурсии. Увидите Мадарского всадника, Крепость Овеч и другие уникальные места
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка Тюленево, Ботанический сад Балчик
Варна - уютный курорт на берегу Черного моря. Здесь есть все не только для любителей пляжного отдыха, но также и для любителей античности и живописных пейзажей
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
Завтра в 15:00
9 авг в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июля 2024Спасибо Страхилу за экскурсию! Нам было интересно, приятно и комфортно.
- ББулат2 октября 2023Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
- ООльга23 августа 2023Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
- ННадежда21 августа 2023Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
- ННаталья24 сентября 2019Спасибо за экскурсию!
- ИИрина20 августа 2019В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
- РРябова14 августа 2019Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «На весь день»
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