Крупнейшие города Боливии
Список самых больших и знаменитых городов Боливии по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
Аполо
Аскеншн
Баурес
Бермеио
Валье Гранде
Вильямонтес
Гуаярамерин
Камири
Кобиха
Консепсьон
Кочабамба
Ла-Пас
Магдалена
Монтеагудо
Оруро
Потоси
Пуэрто Рико
Пуэрто Суарес
Рейес
Риберальта
Роборе
Рурренабаке
Сан Борха
Сан Джоакин
Сан Игнасио Де Веласко
Сан Игнасио Де М
Сан Матиас
Сан Рамон
Сан Хавьер
Сан Хосе
Санта Ана
Санта Роса
Санта-Крус-де-ла-Сьерра
Сукре
Тариха
Тринидад
Уюни
Хуакарайе
Якуиба