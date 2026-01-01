Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5PQ7+WQ8, Shaikh Khalifa Bin Salman Causeway, Al H...
$76 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Береговая экскурсия MSC: историческая панорама Бахрейна
Начало: Манама
«Пустыня и начало нефтяной эпохи Завершают экскурсию знаковые места пустыни — Древо жизни и первая нефтяная скважина, символизирующие силу природы и рождение современного Бахрейна»
$28 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Манамой: история, культура и панорамы залива Бахрейн
Начало: 6HM3+88J Манама, Бахрейн
$210 за всё до 6 чел.
Групповая
Панорамы Бахрейна - жемчужное наследие, рынки Манамы и горизонты будущего
Начало: 5PQ7+WQ8 Аль-Хидд, Бахрейн
«От древности Дилмуна к горизонту будущего Контраст времён продолжается в живописном районе Бахрейн-Бэй — с видами на элегантную архитектуру и такие символы современности, как Всемирный торговый центр Бахрейна»
$72 за человека
