Красивые виды и панорамы Манамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Манаме на русском языке, цены от $28. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Береговая экскурсия MSC: историческая панорама Бахрейна
На автобусе
7 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Береговая экскурсия MSC: историческая панорама Бахрейна
Начало: Манама
$28 за человека
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5PQ7+WQ8, Shaikh Khalifa Bin Salman Causeway, Al H...
$76 за человека
Знакомство с Манамой: история, культура и панорамы залива Бахрейн
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Манамой: история, культура и панорамы залива Бахрейн
Начало: 6HM3+88J Манама, Бахрейн
$210 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 210. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
