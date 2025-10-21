Эксклюзивная береговая экскурсия для пассажиров MSC — идеальный способ познакомиться с Бахрейном за один день.
Вас ждут главные исторические и культурные символы страны, от величественных мечетей до следов нефтяной эпохи и древних крепостей. Комфортный маршрут, продуманный специально под расписание круизного лайнера.
Описание экскурсииКультурные сокровища и духовное наследие Экскурсия начинается с посещения Большой мечети Аль-Фатех — самой знаковой достопримечательности Бахрейна и одной из крупнейших мечетей в мире. Далее вас ждёт Национальный музей Бахрейна, где представлены уникальные артефакты, раскрывающие многовековую историю и культуру королевства — вход в музей уже включён в стоимость тура. Древняя история и символы становления страны Вы прогуляетесь по территории Бахрейнского форта — легендарного памятника прошлого, связанного с древними цивилизациями острова. Маршрут продолжится живописной поездкой к Международному автодрому Бахрейна и центру приёма гостей, где проходит всемирно известный Гран-при «Формулы-1». Пустыня и начало нефтяной эпохи Завершают экскурсию знаковые места пустыни — Древо жизни и первая нефтяная скважина, символизирующие силу природы и рождение современного Бахрейна. Тур проходит в комфортном темпе и полностью адаптирован под пассажиров MSC, гарантируя возвращение на лайнер вовремя и насыщенные впечатления от путешествия. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (в том числе для детей), удобную и сменную одежду, удобную обувь, шорты, одежду для активного отдыха и ту, которую можно испачкать, солнцезащитный крем, еду и напитки, наличные и кредитную карту, фотоаппарат, заряженный смартфон, наушники, лекарства, детское автокресло (при необходимости), внешний аккумулятор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Национальный музей Бахрейна
- Бахрейнский форт
- Международный автодром Бахрейна
- Центр приёма гостей автодрома Бахрейна
- Древо жизни
- Первая нефтяная скважина
Что включено
- Комфортабельный автобус с кондиционером
- Профессиональный гид, свободно говорящий на английском
- Прохладительные напитки и вода в автобусе
- Трансфер из/в круизного терминала порта Халифа бин Салман
- Все налоги и сборы включены
- Гончарная деревня Аали - осмотр снаружи
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
- Дополнительные входные билеты (если вы решите посещать некоторые достопримечательности)
Место начала и завершения?
Манама
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (в том числе для детей), удобную и сменную одежду, удобную обувь, шорты, одежду для активного отдыха и ту, которую можно испачкать, солнцезащитный крем, еду и напитки, наличные и кредитную карту, фотоаппарат, заряженный смартфон, наушники, лекарства, детское автокресло (при необходимости), внешний аккумулятор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
эффективный сервис и отличный водитель
Очень насыщенная и хорошо продуманная экскурсия
