Это путешествие проведёт вас по душе Бахрейна — от жемчужного прошлого до современной архитектуры.
Вы прогуляетесь по объектам ЮНЕСКО, заглянете на самый оживлённый рынок столицы и увидите впечатляющие городские панорамы. Экскурсия сочетает историю, культуру и атмосферу настоящего Востока.
Описание экскурсииЖемчужное наследие Мухаррака Экскурсия начинается у ворот портового терминала и ведёт в исторический город Мухаррак — колыбель жемчужного промысла Бахрейна. Прогулка по Жемчужной тропе, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, раскрывает историю процветавшей торговли жемчугом через отреставрированные купеческие дома и культурные объекты, бережно сохранившие дух прошлого. Следующая остановка — Сук-Баб-эль-Бахрейн, самый оживлённый рынок столицы, где традиции и современная жизнь переплетаются в едином потоке. Ароматы специй, ткани ручной работы, золото и местные деликатесы создают неповторимую атмосферу Востока. Здесь вы сделаете памятные фотографии под знаменитой аркой «Баб-эль-Бахрейн». От древности Дилмуна к горизонту будущего Контраст времён продолжается в живописном районе Бахрейн-Бэй — с видами на элегантную архитектуру и такие символы современности, как Всемирный торговый центр Бахрейна. Завершает маршрут Калат-аль-Бахрейн — Бахрейнский форт, бывшая столица древнего государства Дилмун и объект ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы сможете насладиться традиционным кофе или чаем и местной выпечкой, дополняющими это многогранное путешествие. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, профессиональные камеры.
- Экскурсия начинается в 11:30 и заканчивается не позднее 16:30; место встречи — у ворот портового терминала.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Портовый терминал
- Мухаррак
- Жемчужная тропа
- Сук-Баб-эль-Бахрейн
- Баб-эль-Бахрейн
- Бахрейн-Бэй
- Всемирный торговый центр Бахрейна
- Калат-аль-Бахрейн (Бахрейнский форт)
Что включено
- Традиционный кофе/чай и местная выпечка
- Вода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5ПК7+ВК8 Аль-Хидд, Бахрейн
Завершение: 5PQ7+WQ8 Аль-Хидд, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Панорамы Бахрейна - жемчужное наследие, рынки Манамы и горизонты будущего»
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Групповая
до 15 чел.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
Начало: Ваш отель
$90 за человека
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
$76 за человека
$72 за человека