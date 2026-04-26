Погрузитесь в атмосферу Бахрейна всего за несколько часов — от духовного наследия и древней истории до современной набережной и городских панорам. Эта экскурсия идеально сочетает культуру, архитектуру и комфортный ритм. Отличный выбор для первого знакомства с Манамой.
Описание билетаКультура и история Бахрейна Начните путешествие с посещения Большой мечети Аль-Фатех — одной из крупнейших в регионе, где вы познакомитесь с исламскими традициями и архитектурой королевства. Далее вас ждёт Национальный музей Бахрейна, раскрывающий более чем 4000-летнюю историю острова — от древних цивилизаций до современного государства. Сердце старой Манамы Прогуляйтесь у Баб-эль-Бахрейна — исторических «ворот» столицы и символа старого города. Это место передаёт дух традиционной Манамы и служит отличной локацией для фотографий на фоне оживлённой городской жизни. Современный Бахрейн и отдых у воды Завершите экскурсию в районе Бахрейнского залива — современной набережной с панорамными видами на город и знаковые небоскрёбы. По желанию возможна прогулка на лодке. Финальной точкой станет The Avenues — стильный прибрежный комплекс, где можно отдохнуть, выпить кофе и насладиться атмосферой города перед возвращением. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: напитки, алкоголь и наркотики; алкогольные напитки в автомобиле.
- Не подходит для: людей, страдающих от высотной болезни; людей, недавно перенёсших операцию; людей старше 95 лет.
- Посещение мечети Аль-Фатех: требуется соблюдать скромный дресс-код.
- Дети должны находиться в сопровождении взрослых.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Национальный музей Бахрейна
- Баб-эль-Бахрейн
- Рынок Манамы (Сук Манамы)
- Бахрейнский залив
- Отель Four Seasons Bahrain Bay
- Всемирный торговый центр Бахрейна
- The Avenues Mall
Что включено
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты в Национальный музей Бахрейна
- Посещение Большой мечети Аль-Фатех
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Прогулка на лодке по заливу Бахрейн
Начало: 6ХМ3+88Дж Манама, Бахрейн
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
