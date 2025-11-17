Эта обзорная экскурсия создана специально для пассажиров MSC Euribia и охватывает главные сокровища Бахрейна. За один день вы увидите объекты ЮНЕСКО, пустыню, символы нефтяной эпохи и современную Манаму. Идеальный маршрут, чтобы почувствовать страну целиком — от древних цивилизаций до XXI века.
Описание экскурсии
5000 лет истории — от Дильмуна к современному Бахрейну Экскурсия знакомит вас с истоками цивилизации через Национальный музей Бахрейна с сертифицированным гидом, Бахрейнский форт — Калат-аль-Бахрейн и могилы Дильмуна, включённые в список ЮНЕСКО. Вы узнаете о древних культурах «Дильмун», «Тайлос» и «Аваль», сформировавших историю острова. Пустыня, нефть и символы страны Маршрут продолжится через пустыню Бахрейна к горе Аль-Духан, первой нефтяной скважине и загадочному Древу жизни. Вы также посетите верблюжью ферму и сделаете остановку у Международного автодрома Бахрейна — легендарной трассы Формулы-1. В столице вас ждут Большая мечеть Аль-Фатех, прогулка у Бахрейнского залива, Баб-аль-Бахрейн и колоритный Манамский базар. Завершает маршрут современный облик города — Всемирный торговый центр Бахрейна. Экскурсия проходит в комфортном темпе и идеально вписывается в график стоянки круизного лайнера. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Национальный музей Бахрейна
- Международный автодром Бахрейна
- Баб-аль-Бахрейн
- Манамский базар
- Бахрейнский форт (Калат-аль-Бахрейн)
- Бахрейнский залив
- Могилы Дильмуна
- Верблюжья ферма
- Пустыня Бахрейна
- Гора Аль-Духан
- Первая нефтяная скважина
- Древо жизни
- Всемирный торговый центр Бахрейна
Что включено
- Экскурсия на комфортабельном автобусе класса люкс с кондиционером
- Лицензированный туристический гид, свободно говорящий на английском
- Бесплатные прохладительные напитки и вода с лёгкими закусками
- Трансфер из круизного терминала порта Халифа бин Салман и обратно (у выхода Taxi Station Gate)
- Билеты в Национальный музей Бахрейна
- Входные билеты на все объекты по маршруту
- Все налоги и сборы
- Бесплатный безлимитный интернет
- Гарантированное возвращение к круизному лайнеру вовремя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
5
Основано на 3 отзывах
с
Несмотря на непривычно холодную погоду, мы действительно отлично провели время. Места были очень интересными, а объяснения — понятными и увлекательными.
Д
Хусейн был великолепным гидом — очень знающим и увлекательным. Мы отлично провели день, посетив такие интересные места в Бахрейне.
В
Экскурсия была прекрасно организована. Отдельная благодарность нашему гиду Ахмеду — он делился большим количеством интересной информации и всегда заботился о комфорте группы. Очень рекомендуем этот тур. Спасибо, Ахмед!
