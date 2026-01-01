Круиз
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
«Идеально для пассажиров круизных лайнеров Береговая экскурсия по Манаме создана специально для гостей круизных судов»
$76 за человека
21%
Круиз
Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1
Начало: 5ПК7+ВК8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, ...
«Экскурсия проходит в комфортном темпе, с остановками для фото, шопинга и знакомства с культурой, а время отправления адаптируется под расписание вашего круиза»
$79
$100 за человека
15%
Круиз
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
«Экскурсия проходит в комфортном темпе и идеально вписывается в график стоянки круизного лайнера»
$79
$93 за человека
