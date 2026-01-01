Групповая
до 15 чел.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
Начало: Ваш отель
$90 за человека
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
-
21%
Круиз
Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1
Начало: 5ПК7+ВК8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, ...
$79
$100 за человека
-
15%
Круиз
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
$79
$93 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Береговая экскурсия: историческая панорама Бахрейна
Начало: Манама
$44.30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Дерево жизни»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы;
- Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни;
- Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1;
- Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день;
- Береговая экскурсия: историческая панорама Бахрейна.
Сколько стоит экскурсия по Манаме в марте 2026
Сейчас в Манаме в категории "Дерево жизни" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 44 до 90 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Дерево жизни», 18 ⭐ отзывов, цены от $44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май