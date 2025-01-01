Мои заказы

Экскурсии на автобусе в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Манаме на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Начало: Ваш отель
$90 за человека
Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1
На автобусе
7 часов
5 отзывов
Групповая
Начало: 5PQ7+WQ8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, ...
$100 за человека
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Групповая
Начало: 5PV7+G5H, Al Hidd, Bahrain
$93 за человека

Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 100. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
