Откройте Сараево через квест-экскурсию без гида: только вы и город! Прогуляйтесь по знаковым местам исторического центра, послушайте увлекательные факты и легенды. Исследуйте город в своём темпе и выполните несложные задания, чтобы найти настоящее сердце Сараева. Оно вам понравится!
Описание квеста
Маршрут через исторический центр города: Башчаршия, Латинский мост, Гази Хусрев-бегова мечеть, Себиль, Сараевская пивоварня и другие достопримечательности.
Увлекательные задания. Проходя квест, вы познакомитесь:
- С историей Сараева. Узнаете, как город развивался с момента основания в 1462 году до Османской эпохи, австро-венгерского периода и, наконец, современной Боснии
- Легендами и городскими тайнами. Послушаете загадочные и малоизвестные истории о городе
- Значимыми событиями. Узнаете, как Сараево стал отправной точкой Первой мировой войны и услышите об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда
- Местными ремёслами. Пройдёте по улице Казанджилук и выясните секреты медного ремесла, которое передаётся из поколения в поколение
- Гастрономическими традициями. Погрузитесь в мир боснийской кухни, узнаете, какие блюда стоит попробовать и чем знаменит боснийский кофе
Организационные детали
- Квест-экскурсия проводится через Telegram-бот, доступна 24/7 и подходит как для соло-путешественников, так и для семей или больших компаний
- Важно! Оставшаяся часть оплаты квеста производится перед началом в Telegram-боте — после бронирования я вышлю вам на него ссылку и инструкцию по оплате. Оплата возможна в рублях с российской карты и с иностранных карт в другой валюте (доллары или евро)
- В завершение вы получите бонус — путеводитель по ресторанам и местной кухне
Возьмите с собой:
- Телефон со стабильным подключением к интернету
- Пауэрбанк, если телефон быстро садится
- Приложение с картами (если не поймёте, куда идти)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Виечницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Сараево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 223 туристов
Я фотограф, влюблённый в Боснию и Герцеговину! Приехала в эту страну несколько лет назад и осталась здесь, очарованная её многослойной культурой, невероятной природой и ритмом жизни. Занимаюсь контент-съёмкой для местных проектов, исследую культуру и создаю авторские маршруты, которые открывают Боснию с неожиданной стороны. Я покажу вам ту Боснию, в которую влюбилась сама — нетуристическую, глубокую и невероятно фотогеничную!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная удобная экскурсия по центру Сараево. Все основные достопримечательности увидели в комфортном темпе - в течение дня, с остановками и перерывом на подъем на гору (надо было успеть в светлое время суток).
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П
Отличная экскурсия! Очень помогла познакомиться с историей города и самыми главными достопримечательности.
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Плюсы - удобный чат-бот, все интуитивно понятно, есть аудио-фрагменты.
К сожалению, нам совсем не понравилось(Субъективно: мало исторической информации, мало интересных фактов, мало мест, очень много «воды».
Задания квеста слишком элементарные - скучно.
К сожалению, нам совсем не понравилось(Субъективно: мало исторической информации, мало интересных фактов, мало мест, очень много «воды».
Задания квеста слишком элементарные - скучно.
Влада
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгения!
Спасибо за ваш честный отзыв. Ценю, что вы выделили плюсы в работе чат-бота и аудио-сопровождении 😊
Мой квест задуман как
Спасибо за ваш честный отзыв. Ценю, что вы выделили плюсы в работе чат-бота и аудио-сопровождении 😊
Мой квест задуман как
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А
Я впервые выбрала такой формат экскурсии и осталась очень довольна!
За два часа я посетила основные достопримечательности Сараево, узнала много интересных исторических фактов. Маршрут построен очень понятно. Мои переживания о том,
За два часа я посетила основные достопримечательности Сараево, узнала много интересных исторических фактов. Маршрут построен очень понятно. Мои переживания о том,
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Н
Влада, спасибо за квест-экскурсию👍. За интересный маршрут, подачу информации, а вопросы, головоломки придавали экскурсии остроту ощущений и не позволяли расслабляться😊. Были с мужем. Провели прекрасно вечер. Рекомендую всем!
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Большое спасибо за классный квест, очень крутой формат - впервые попробовали такое, мне очень понравилось! Будто перемещаешься по городу одновременно с гидом (узнаешь море полезного) и без него, открывая город для себя в своем темпе. Определенно рекомендую, спасибо создателям, очень круто придумали!
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