Это идеальный маршрут для тех, кто хочет получить максимальное разнообразие кадров за минимальное время. Наша фотосессия — это лёгкая, непринуждённая прогулка по восточной и европейской частям города. Вы насладитесь атмосферой Сараева, а я поймаю живые моменты и настоящие эмоции в объектив.
Описание фото-прогулки
Башчаршия (восточный колорит): начнём у знаменитого фонтана Себиль. Я сделаю аутентичные кадры среди медных мастерских и восточных улочек.
Улица Ферхадия (европейский шик): перейдём к элегантным фасадам, где получаются более стильные и строгие снимки.
Если погода испортится, мы заглянем в те локации, где есть крыша. А затем переместимся в аутентичное кафе или ресторан.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Sony Alpha a7 III
- Все удачные снимки в цветокоррекции и лёгкой ретуши вы получите в течение 3-5 дней после съёмки
- После бронирования мы обсудим ваши пожелания, стиль одежды и настроение съёмки. Я дам рекомендации по образу, чтобы кадры получились максимально гармоничными
- Если мы заглянем в кафе, заказ оплачивается вами дополнительно
- Фотопрогулку можно провести для большего количества человек за доплату, детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 216 туристов
Я фотограф, влюблённый в Боснию и Герцеговину! Приехала в эту страну несколько лет назад и осталась здесь, очарованная её многослойной культурой, невероятной природой и ритмом жизни. Занимаюсь контент-съёмкой для местных проектов, исследую культуру и создаю авторские маршруты, которые открывают Боснию с неожиданной стороны. Я покажу вам ту Боснию, в которую влюбилась сама — нетуристическую, глубокую и невероятно фотогеничную!
