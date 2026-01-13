читать дальше

из самых лучших и незабываемых экскурсий в нашей жизни. Влада - просто волшебница! Она и прекрасный экскурсовод, великолепно знающий историю города, и чудесный человек, и при этом, она еще и профессиональный фотограф. Влада тонко чувствует своих гостей и и их интересы. Влада не ограничилась указанным временем, а уделила нам больше времени, за что я очень ей благодарна 🧡. Столько всего интересного мы узнали, время пролетело на одном дыхании. Она не только рассказала нам о городе, но и сделала крутейшую профессиональную фотосессию, которая всегда будет возвращать нас в этот прекрасный день! Мы в полном восторге от этой чудесной экскурсии. Огромное спасибо Владе! Обязательно будем ее рекомендовать всем друзьям и знакомым!