Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
«Маршрут фотопрогулки составлен так, чтобы вы смогли посетить главные достопримечательности Сараева от момента основания города в эпоху османов, затем его преображения в Австро-Венгерский период и до наших дней»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
€100
€125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в Сараеве: живые кадры в любую погоду
Пройти по той части города, где Восток встречается с Западом, и получить яркие фото на память
«Фотопрогулку можно провести для большего количества человек за доплату, детали уточняйте в переписке»
Завтра в 09:30
2 фев в 09:30
€65 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Из Сараево в Мостар на поезде: авторский фотомаршрут
Побывать в живописных местах и получить профессиональные репортажные снимки
Начало: Около ж/д вокзала Сараево
«По прибытии нас ждёт неспешная, но насыщенная фотопрогулка»
6 фев в 08:00
7 фев в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
- ВВиктория13 января 2026Прекрасно погуляли с Владой по Сараево и влюбились в город! Мне кажется, по нему важно гулять с кем-то, кто хорошо его знает, чтобы увидеть по-настоящему. Узнали исторический контекст, много интересных фактов, получили классные фотографии — очень довольны и всем рекомендуем!
- ААли27 декабря 2025Очень понравились и экскурсия, и фотосъёмка. Всё прошло легко и в тёплой атмосфере. Влада помогла почувствовать себя комфортно перед камерой и показала Сараево с живой, душевной стороны. Большое спасибо за впечатления и замечательную память о городе!
- ВВалерия24 декабря 2025Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!
Доступно, понятно. Волшебные фотографии! Обязательно ещё воспользуюсь услугами Влады.
- ЕЕкатерина9 декабря 2025У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе! Мы прошлись по основным
- ЕЕлена2 декабря 2025Мы приехали в Сараево в первый раз и после прекрасной фотоэкскурсии Влады сразу влюбились в этот замечательный город! Это одна
- ИИгорь29 сентября 2025Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
- ВВиктория22 сентября 2025Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
- ССергей22 сентября 2025Все прошло отлично!
- ЛЛена8 сентября 2025Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
- RRegina25 августа 2025От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
Влада рассказала историю города и
