Фотосессии в Сараево с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Сараево на русском языке, цены от €65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
2 часа
-
20%
25 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
«Маршрут фотопрогулки составлен так, чтобы вы смогли посетить главные достопримечательности Сараева от момента основания города в эпоху османов, затем его преображения в Австро-Венгерский период и до наших дней»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
€100€125 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Сараеве: живые кадры в любую погоду
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в Сараеве: живые кадры в любую погоду
Пройти по той части города, где Восток встречается с Западом, и получить яркие фото на память
«Фотопрогулку можно провести для большего количества человек за доплату, детали уточняйте в переписке»
Завтра в 09:30
2 фев в 09:30
€65 за всё до 2 чел.
Из Сараево в Мостар на поезде: авторский фотомаршрут
На поезде
12 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Из Сараево в Мостар на поезде: авторский фотомаршрут
Побывать в живописных местах и получить профессиональные репортажные снимки
Начало: Около ж/д вокзала Сараево
«По прибытии нас ждёт неспешная, но насыщенная фотопрогулка»
6 фев в 08:00
7 фев в 08:00
€200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    13 января 2026
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасно погуляли с Владой по Сараево и влюбились в город! Мне кажется, по нему важно гулять с кем-то, кто хорошо его знает, чтобы увидеть по-настоящему. Узнали исторический контекст, много интересных фактов, получили классные фотографии — очень довольны и всем рекомендуем!
  • А
    Али
    27 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Очень понравились и экскурсия, и фотосъёмка. Всё прошло легко и в тёплой атмосфере. Влада помогла почувствовать себя комфортно перед камерой и показала Сараево с живой, душевной стороны. Большое спасибо за впечатления и замечательную память о городе!
  • В
    Валерия
    24 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Всё было замечательно! Однозначно рекомендую!
    Доступно, понятно. Волшебные фотографии! Обязательно ещё воспользуюсь услугами Влады.
  • Е
    Екатерина
    9 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    У меня была фотопрогулка и экскурсия по самому центру Сараева с Владой, и это было потрясающе! Мы прошлись по основным
    читать дальше

    достопримечательностям старого города, и Влада не только сделала мне невероятные фотографии (некоторые из них я прикладываю к отзыву), но и рассказала множество интересных фактов о городе.

    Она заранее со мной связалась, уточнила все детали и продумала маршрут. На каждом этапе Влада подсказывала, где лучше встать, как выбрать красивую позу и в каких локациях получатся самые удачные снимки. Особенно порадовала возможность сделать одну моментальную фотографию на Instax — очень милое дополнение и приятный сувенир.

    Мы быстро нашли общий язык, отлично провели время, и прогулка прошла легко и комфортно. Влада также поделилась своим телеграм-каналом с полезной информацией о Сараево: куда сходить, где вкусно поесть, что привезти — всё это оказалось очень полезным.

    Я осталась в полном восторге и искренне рекомендую эту фотопрогулку всем путешественникам и туристам. Это замечательный способ увидеть город глазами местного гида и получить красивые фотографии на память!

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Мы приехали в Сараево в первый раз и после прекрасной фотоэкскурсии Влады сразу влюбились в этот замечательный город! Это одна
    читать дальше

    из самых лучших и незабываемых экскурсий в нашей жизни. Влада - просто волшебница! Она и прекрасный экскурсовод, великолепно знающий историю города, и чудесный человек, и при этом, она еще и профессиональный фотограф. Влада тонко чувствует своих гостей и и их интересы. Влада не ограничилась указанным временем, а уделила нам больше времени, за что я очень ей благодарна 🧡. Столько всего интересного мы узнали, время пролетело на одном дыхании. Она не только рассказала нам о городе, но и сделала крутейшую профессиональную фотосессию, которая всегда будет возвращать нас в этот прекрасный день! Мы в полном восторге от этой чудесной экскурсии. Огромное спасибо Владе! Обязательно будем ее рекомендовать всем друзьям и знакомым!

  • И
    Игорь
    29 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
  • В
    Виктория
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
    читать дальше

    помогала с запрашиваемой информацией и учитывала наши пожелания. Отличные фото стали приятным дополнением к историческим фактам. Очень рекомендую данную экскурсию для туристов любого возраста и тех, кто хочет поближе познакомиться с историей и красивыми локациями г. Сараево!

  • С
    Сергей
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Все прошло отлично!
  • Л
    Лена
    8 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
    читать дальше

    (поначалу потому что были сомнения по поводу выбора города). Влада любит свой город и прилагает все усилия, чтобы каждый отпускник-путешественник начал тоже смотреть на него любящими глазами и получать вдохновение. А ещё после получения фотоснимков я точно могу сказать, что мне идет этот город и что хочется вернуться туда снова. Как отличный знаток Сараево, Влада может подсказать, где вкуснее поесть, какие точки на карте точно обязательны к посещению и даже может посоветовать места для пленэров, если вы путешествующий художник.
    С Владой было комфортно не только как с гидом-фотографом, но и просто по-человечески. Очень рада знакомству и желаю ей счастья и творческих успехов на выбранном пути!

  • R
    Regina
    25 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
    Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
    Влада рассказала историю города и
    читать дальше

    страны, основные исторические события и плюсом сделала невероятно красивые фотографии 😘 Я в восторге 💐
    Влада, спасибо тебе за чуткость и открытость, было очень интересно с тобой пообщаться 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фотопрогулка по Сараево;
  2. Фотосессия в Сараеве: живые кадры в любую погоду;
  3. Из Сараево в Мостар на поезде: авторский фотомаршрут.
Сколько стоит экскурсия по Сараево в январе 2026
Сейчас в Сараево в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Сараево, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке