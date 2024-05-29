Экскурсии выходного дня в Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сараево на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Завтра в 09:00
12 июля в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
2 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Завтра в 15:00
12 июля в 15:00
60 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
12 июля в 00:00
26 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Экскурсия оказалась отличным способом познакомиться с Сараево. Венера обладает замечательными знаниями и увлеченно делиться историей, делая прогулку интересной и насыщенной.
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    Она также дала много полезных советов, куда можно сходить после экскурсии. Это точно сэкономило нам время, нервы и деньги. Венера очень общительная и приятная в общении. Спасибо! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Сараево.

  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Венера приятный рассказчик отлично знающая историю города.
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Было здорово! Мы с мужем впервые были в Сараево и хотелось запечатлеть этот город в памяти:) Влада рассказала нам интересные
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    детали о городе, о жизни в нём и сделала замечательные снимки и даже видео! Отдельно хочу отметить, что было комфортно сниматься, Влада подсказывала, как что лучше сделать, идеи для кадра и тд. Также предложила маршрут с учётом интересных локаций в центре города и была открыта к нашим идеям Очень рекомендую фотопрогулку как досуг в Сараево и как способ сохранить классные воспоминания:)

  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Отличная и позновательная экскурсия. Мы узнали даже больше, чем расчитывали. Венера отличный, веселый, жизнерадостный гид с чувством юмора. Душа компании. Экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Однозначно рекомендую!
  • И
    Иван
    18 марта 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная фотопрогулка! Влада очень интересно рассказывает, и сделала прекрасные фотографии! Я доволен!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сараево в июле 2024
Сейчас в Сараево в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 99. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сараево (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 9 ⭐ отзывов, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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