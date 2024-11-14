скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
99€90 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Завтра в 08:00
23 дек в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, легендами и фактами
Начало: От Виечницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
15€12 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana14 ноября 2024Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!! Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
- ССветлана26 октября 2024Отличный гид, интересный рассказ, очень хороший маршрут, профессиональный подход. Рекомендую Вам!!!
- РРуслан13 октября 2024Венера — прекрасный гид, нам всё очень понравилось. Рекомендуем!
- ООлег3 октября 2024Экскурсия, которая позволяет влюбиться в Сараево и посмотреть на город другими глазами. Город с очень интересной историей, Венера увлеченно рассказывает
- ААнна20 августа 2024Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
- ННаталия27 июля 2024Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Пешеходные»
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