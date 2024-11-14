Пешие экскурсии-прогулки в Сараево с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сараево на русском языке, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пешая
скидка
9%
18 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
9990 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Завтра в 08:00
23 дек в 09:00
80 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Пешая
скидка
20%
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, легендами и фактами
Начало: От Виечницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
1512 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    14 ноября 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!! Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
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    исторических фактов и легенд. Влада идеально сочетает прогулку, экскурсию и фото! Все проходит в непринужденной манере, как будто встретились давние хорошие знакомые. Мой муж и сын прямо скажем не фанаты фото, но даже к ним Влада смогла найти подход! И теперь у нас остались не только приятные впечатления от Сараево, но и классные яркие фото! Отдельное спасибо Владе за личныерекомендации по городу, в общем смело рекомендую, останетесь довольны!

  • С
    Светлана
    26 октября 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Отличный гид, интересный рассказ, очень хороший маршрут, профессиональный подход. Рекомендую Вам!!!
  • Р
    Руслан
    13 октября 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Венера — прекрасный гид, нам всё очень понравилось. Рекомендуем!
  • О
    Олег
    3 октября 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Экскурсия, которая позволяет влюбиться в Сараево и посмотреть на город другими глазами. Город с очень интересной историей, Венера увлеченно рассказывает
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    о прошлом и будущем столицы Боснии и Герцеговины. Маршрут выстроен так, что вы успеваете коснуться всех сторон жизни города, уточнить моменты, которые могут заинтересовать. Венера также может посоветовать другие интересные места в стране, если вы решите там остаться чуть дольше. Рекомендую.

  • А
    Анна
    20 августа 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
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    содержательно познакомила нас с этим уникальным городом. Мы обсудили как и интересные детали исторических событий, так и повседневные вопросы горожан в настоящее время. Необычный формат тура - фотопрогулка - мы попробовали впервые, и остались очень довольны.

  • Н
    Наталия
    27 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Пешеходные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по старинным улочкам Сараево
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  3. Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Сколько стоит экскурсия по Сараево в декабре 2024
Сейчас в Сараево в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 90 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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