Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
26 апр в 14:00
5 окт в 14:00
$3790 за человека
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
6 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$4350 за человека
Большой комфорт-тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых
Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое вре...
20 фев в 14:00
$3750 за человека
