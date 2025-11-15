Вместе с географом и кандидатом биологических наук Иваном Квасовым мы будем бродить по джунглям, плавать с розовыми дельфинами, наблюдать за муравьедами и
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные перелёты:
Туда, Emirates:
22 ноября. 23:30. Вылет из Москвы (Домодедово), рейс EK 132
23 ноября. 6:15. Посадка в Дубае
Пересадка 1 часа 50 минут
23 ноября. 8:05. Вылет из Дубая, рейс EK 247
23 ноября. 15:55. Посадка в Рио-де-Жанейро
Обратно:
3 декабря. 1:30. Вылет из Сан-Паулу, рейс EK 262, Emirate
3 декабря. 22:35. Посадка в Дубае
Пересадка 2 часа 55 минут
4 декабря. 1:30. Вылет из Дубая, рейс FZ-969, Flydubai
4 декабря. 6:15. Посадка в Москве (Внуково)
Питание. Входят завтраки в отелях и обеды и ужины во время проживания в лодже. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes-Benz Sprinter, автобусы или джипы. В стоимость включены внутренние перелёты.
Возраст участников. 12+.
Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждут несложные прогулки и треккинги.
Виза. Для граждан России виза в Бразилию для путешествий на срок до 90 дней не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие, прогулка по набережной и знакомство
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, который расположен в одном из самых престижных районов города. Вечером отправимся на прогулку по знаменитой набережной Копакабаны.
Прогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную голову
Мы отправимся в историческую часть Рио-де-Жанейро. Посетим яркую лестницу Селарона, увидим кафедральный собор необычной конической формы, прогуляемся по району Лапа. Осмотрим площадь Синеландия, здание театра и величественную Национальную библиотеку.
Посетим школу самбы, а затем вас ждёт эксклюзивный мастер-класс: понаблюдаем за тем, как готовятся костюмы, репетируются танцы и создаётся волшебство главного праздника страны — карнавала.
Поднимемся на вершину Сахарной головы и прогуляемся по району Урка. С этой точки открываются панорамные виды на Рио-де-Жанейро — горизонт, залив Гуанабара и утопающие в зелени холмы.
Вечером отправимся на ужин в район «Маленькая Африка», где музыка, кухня и культура рассказывают историю афробразильского наследия.
Круиз по заливу Гуанабара
Сегодня вас ждёт морская прогулка по заливу Гуанабара на яхте. Будем любоваться пейзажами и делать фотографии. Затем — свободное время.
Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»
Утром поднимемся к статуе Христа на горе Корковадо и полюбуемся видами Рио. Затем отправимся в бразильскую фавелу, где пройдём урок капоэйры на открытом воздухе. Днём нас ждёт прогулка на лодке «Кариока Пантанал».
Подъём на гору Педра-Бонита
Сегодня поднимемся на гору Педра-Бонита, откуда откроются впечатляющие виды на Рио-де-Жанейро. Треккинг займёт около 1 часа. После — свободное время для отдыха или прогулок по городу.
Ботанический сад, шопинг и перелёт в Манаус
Утром посетим Ботанический сад Рио — один из самых живописных в мире. Затем отправимся на шопинг. После полетим в Манаус. По прибытии разместимся в отеле.
Прогулка на лодке к слиянию Риу-Негру и Амазонки
Позавтракаем и отправимся на лодочную прогулку к месту слияния рек Риу-Негру и Амазонки. Увидим кувшинки Виктория Регия и пираруку — крупнейшую пресноводную рыбу региона. Затем разместимся в лодже.
Поход по тропикам, знакомство с местной семьёй и ночное сафари
Утром совершим поход по тропическому лесу и навестим местную семью, живущую в джунглях. Затем попробуем порыбачить на пиранью, встретимся с индейским племенем и понаблюдаем за обезьянами в дикой природе. Вечером отправимся на ночное сафари, будем искать кайманов.
Сплав на каноэ, мастер-классы по стрельбе из лука и ружья
Сегодня вас ждут сплав на каноэ, стрельба из лука и духового ружья — традиционные навыки местных жителей.
Отъезд
Утром отвезём вас в аэропорт. Из Манауса перелетим в Сан-Паулу, а оттуда вы вылетите домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$7950
|1-местное размещение
|$9205
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды и ужины в лодже
- Трансферы по маршруту, в том числе из/ в аэропорт
- Внутренние перелёты
- Сопровождение эксперта
- Сопровождение русскоязычным гидом на протяжении всего маршрута
- Входные билеты в музеи и на мероприятия программы
Что не входит в цену
- Билеты до Рио-де-Жанейро и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $1255