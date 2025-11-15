Мои заказы

От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки

Понаблюдать за животными, поучиться стрелять из лука, выйти в океан на яхте и встретиться с племенем
Это не просто путешествие, а настоящее приключение в Бразилии.

Вместе с географом и кандидатом биологических наук Иваном Квасовым мы будем бродить по джунглям, плавать с розовыми дельфинами, наблюдать за муравьедами и
читать дальше

капибарами и даже прятать фрукты от обезьян.

А ещё искупаемся на лучших пляжах и знаменитой Копакабане, насладимся водными прогулками, понаблюдаем за созданием костюмов для карнавала. Вас ждут мастер-классы: будем учиться танцевать капоэйру, стрелять из лука и ружья. Сплавимся по реке на каноэ, заглянем в гости к местной семье, встретимся с индейским племенем. Не обойдёмся и без лёгкого треккинга — природа Бразилии так и манит прогуляться по горам и лесам. Жить будем в комфортабельных отелях 4-5*.

От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки
От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки
От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные перелёты:

Туда, Emirates:
22 ноября. 23:30. Вылет из Москвы (Домодедово), рейс EK 132
23 ноября. 6:15. Посадка в Дубае
Пересадка 1 часа 50 минут
23 ноября. 8:05. Вылет из Дубая, рейс EK 247
23 ноября. 15:55. Посадка в Рио-де-Жанейро

Обратно:
3 декабря. 1:30. Вылет из Сан-Паулу, рейс EK 262, Emirate
3 декабря. 22:35. Посадка в Дубае
Пересадка 2 часа 55 минут
4 декабря. 1:30. Вылет из Дубая, рейс FZ-969, Flydubai
4 декабря. 6:15. Посадка в Москве (Внуково)

Питание. Входят завтраки в отелях и обеды и ужины во время проживания в лодже. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes-Benz Sprinter, автобусы или джипы. В стоимость включены внутренние перелёты.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждут несложные прогулки и треккинги.

Виза. Для граждан России виза в Бразилию для путешествий на срок до 90 дней не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по набережной и знакомство

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, который расположен в одном из самых престижных районов города. Вечером отправимся на прогулку по знаменитой набережной Копакабаны.

Прибытие, прогулка по набережной и знакомствоПрибытие, прогулка по набережной и знакомствоПрибытие, прогулка по набережной и знакомствоПрибытие, прогулка по набережной и знакомство
2 день

Прогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную голову

Мы отправимся в историческую часть Рио-де-Жанейро. Посетим яркую лестницу Селарона, увидим кафедральный собор необычной конической формы, прогуляемся по району Лапа. Осмотрим площадь Синеландия, здание театра и величественную Национальную библиотеку.

Посетим школу самбы, а затем вас ждёт эксклюзивный мастер-класс: понаблюдаем за тем, как готовятся костюмы, репетируются танцы и создаётся волшебство главного праздника страны — карнавала.

Поднимемся на вершину Сахарной головы и прогуляемся по району Урка. С этой точки открываются панорамные виды на Рио-де-Жанейро — горизонт, залив Гуанабара и утопающие в зелени холмы.

Вечером отправимся на ужин в район «Маленькая Африка», где музыка, кухня и культура рассказывают историю афробразильского наследия.

Прогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную головуПрогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную головуПрогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную головуПрогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную головуПрогулка по Рио-де-Жанейро, наблюдение за созданием костюмов на карнавал, подъём на Сахарную голову
3 день

Круиз по заливу Гуанабара

Сегодня вас ждёт морская прогулка по заливу Гуанабара на яхте. Будем любоваться пейзажами и делать фотографии. Затем — свободное время.

Круиз по заливу ГуанабараКруиз по заливу ГуанабараКруиз по заливу ГуанабараКруиз по заливу Гуанабара
4 день

Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»

Утром поднимемся к статуе Христа на горе Корковадо и полюбуемся видами Рио. Затем отправимся в бразильскую фавелу, где пройдём урок капоэйры на открытом воздухе. Днём нас ждёт прогулка на лодке «Кариока Пантанал».

Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»Статуя Христа, мастер-класс по капоэйре и прогулка на лодке «Кариока Пантанал»
5 день

Подъём на гору Педра-Бонита

Сегодня поднимемся на гору Педра-Бонита, откуда откроются впечатляющие виды на Рио-де-Жанейро. Треккинг займёт около 1 часа. После — свободное время для отдыха или прогулок по городу.

Подъём на гору Педра-БонитаПодъём на гору Педра-БонитаПодъём на гору Педра-БонитаПодъём на гору Педра-Бонита
6 день

Ботанический сад, шопинг и перелёт в Манаус

Утром посетим Ботанический сад Рио — один из самых живописных в мире. Затем отправимся на шопинг. После полетим в Манаус. По прибытии разместимся в отеле.

Ботанический сад, шопинг и перелёт в МанаусБотанический сад, шопинг и перелёт в МанаусБотанический сад, шопинг и перелёт в МанаусБотанический сад, шопинг и перелёт в Манаус
7 день

Прогулка на лодке к слиянию Риу-Негру и Амазонки

Позавтракаем и отправимся на лодочную прогулку к месту слияния рек Риу-Негру и Амазонки. Увидим кувшинки Виктория Регия и пираруку — крупнейшую пресноводную рыбу региона. Затем разместимся в лодже.

Прогулка на лодке к слиянию Риу-Негру и АмазонкиПрогулка на лодке к слиянию Риу-Негру и АмазонкиПрогулка на лодке к слиянию Риу-Негру и АмазонкиПрогулка на лодке к слиянию Риу-Негру и Амазонки
8 день

Поход по тропикам, знакомство с местной семьёй и ночное сафари

Утром совершим поход по тропическому лесу и навестим местную семью, живущую в джунглях. Затем попробуем порыбачить на пиранью, встретимся с индейским племенем и понаблюдаем за обезьянами в дикой природе. Вечером отправимся на ночное сафари, будем искать кайманов.

Поход по тропикам, знакомство с местной семьёй и ночное сафариПоход по тропикам, знакомство с местной семьёй и ночное сафариПоход по тропикам, знакомство с местной семьёй и ночное сафари
9 день

Сплав на каноэ, мастер-классы по стрельбе из лука и ружья

Сегодня вас ждут сплав на каноэ, стрельба из лука и духового ружья — традиционные навыки местных жителей.

Сплав на каноэ, мастер-классы по стрельбе из лука и ружьяСплав на каноэ, мастер-классы по стрельбе из лука и ружьяСплав на каноэ, мастер-классы по стрельбе из лука и ружьяСплав на каноэ, мастер-классы по стрельбе из лука и ружья
10 день

Отъезд

Утром отвезём вас в аэропорт. Из Манауса перелетим в Сан-Паулу, а оттуда вы вылетите домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$7950
1-местное размещение$9205
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды и ужины в лодже
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/ в аэропорт
  • Внутренние перелёты
  • Сопровождение эксперта
  • Сопровождение русскоязычным гидом на протяжении всего маршрута
  • Входные билеты в музеи и на мероприятия программы
Что не входит в цену
  • Билеты до Рио-де-Жанейро и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $1255
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 15:55 (прибытие рекомендованного рейса)
Завершение: Аэропорт Сан-Паулу, 1:30 (отбытие рекомендованного рейса)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Рио-де-Жанейро
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
читать дальше

слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

Тур входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

Похожие туры из Рио-де-Жанейро

Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Джиппинг
12 дней
3 отзыва
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
26 апр в 14:00
5 окт в 14:00
$3790 за человека
В лучах бразильского солнца: персональный автотур по Рио и окрестностям с лёгким треккингом
На машине
3 дня
В лучах бразильского солнца: персональный автотур по Рио и окрестностям с лёгким треккингом
Пройтись по городскому лесу, подняться на Сахарную голову и заглянуть в карнавальную мастерскую
Начало: Рио-де-Жанейро, ваш отель, 8:00
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
$1425 за всё до 2 чел.
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
12 дней
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
6 дек в 10:00
9 янв в 08:00
$4290 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рио-де-Жанейро
Все туры из Рио-де-Жанейро