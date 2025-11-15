Туда, Emirates:

22 ноября. 23:30. Вылет из Москвы (Домодедово), рейс EK 132

23 ноября. 6:15. Посадка в Дубае

Пересадка 1 часа 50 минут

23 ноября. 8:05. Вылет из Дубая, рейс EK 247

23 ноября. 15:55. Посадка в Рио-де-Жанейро

Обратно:

3 декабря. 1:30. Вылет из Сан-Паулу, рейс EK 262, Emirate

3 декабря. 22:35. Посадка в Дубае

Пересадка 2 часа 55 минут

4 декабря. 1:30. Вылет из Дубая, рейс FZ-969, Flydubai

4 декабря. 6:15. Посадка в Москве (Внуково)

Питание. Входят завтраки в отелях и обеды и ужины во время проживания в лодже. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes-Benz Sprinter, автобусы или джипы. В стоимость включены внутренние перелёты.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждут несложные прогулки и треккинги.

Виза. Для граждан России виза в Бразилию для путешествий на срок до 90 дней не требуется.