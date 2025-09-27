От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
27 сен в 10:00
18 окт в 10:00
$4290 за человека
От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки
Понаблюдать за животными, поучиться стрелять из лука, выйти в океан на яхте и встретиться с племенем
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 15:55 (прибытие рекомендо...
23 ноя в 15:55
$7950 за человека
В лучах бразильского солнца: персональный автотур по Рио и окрестностям с лёгким треккингом
Пройтись по городскому лесу, подняться на Сахарную голову и заглянуть в карнавальную мастерскую
Начало: Рио-де-Жанейро, ваш отель, 8:00
$1425 за всё до 2 чел.
