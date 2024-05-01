1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Начало: У Главной почты
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €24 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и прогулка по курортному городу
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 мая 2024Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)
- LLembit24 апреля 2024Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!
- ААлександра10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
- YYana6 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию. Экскурсовод очень милая дама и интересно рассказывала. Много исторических фактов и личных воспоминаний Ольги, что очень оживляло экскурсию. Нам понрачилось, не смотря на неожиданно начавшийся дождь.
- ТТатьяна18 марта 2024Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
- ЕЕлена6 января 2020Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Летние»
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