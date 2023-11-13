Давным-давно в некотором царстве, в чешском государстве, во времена, когда мир ещё делился на нобилей и пополанов, а жизнь была сплошным валюнтаризмом, князь Олдржих со свитой ехал куда-то по своим государственным делам… Ближе к закату, когда полуденное солнце начало падать за горизонт, встретилась ему группа сирых да убогих беспризорников. Поговорив с ними, наш герой решил немедленно основать школу социально-трудового воспитания. Так родился бренд ШКИД, а заодно и деревня Детенице. Правда это или нет – кто ж знает…

Байками и небылицами детеницкие места полны испокон веков. К примеру, поговаривают, что якобы под стенами местного замка зарыт сундук с драгоценностями, по окрестностям бродят мертвецы, а в самой деревне издревле знают рецепт афродизиакального пива…

Ещё один известный манок Детениц – средневековая корчма. В ней допьяна поят тем самым пивом, досыта кормят множеством разносолов и развлекают готическим шоу с лютнями, змеями и экзорцизмом. А ещё всем желающим позволяют перед ужином побродить по парадным залам, гостиным и опочивальням барочного замка, чтоб перед трапезой как следует напитаться XIX веком.

Поездка в Детенице запросто может быть самоцелью, а может и стать эпилогом путешествия в Чешский Рай.