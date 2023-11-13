Детенице

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Детенице
Детенице
Детенице
Детенице
Детенице
Детенице
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Давным-давно в некотором царстве, в чешском государстве, во времена, когда мир ещё делился на нобилей и пополанов, а жизнь была сплошным валюнтаризмом, князь Олдржих со свитой ехал куда-то по своим государственным делам… Ближе к закату, когда полуденное солнце начало падать за горизонт, встретилась ему группа сирых да убогих беспризорников. Поговорив с ними, наш герой решил немедленно основать школу социально-трудового воспитания. Так родился бренд ШКИД, а заодно и деревня Детенице. Правда это или нет – кто ж знает…

Байками и небылицами детеницкие места полны испокон веков. К примеру, поговаривают, что якобы под стенами местного замка зарыт сундук с драгоценностями, по окрестностям бродят мертвецы, а в самой деревне издревле знают рецепт афродизиакального пива…

Ещё один известный манок Детениц – средневековая корчма. В ней допьяна поят тем самым пивом, досыта кормят множеством разносолов и развлекают готическим шоу с лютнями, змеями и экзорцизмом. А ещё всем желающим позволяют перед ужином побродить по парадным залам, гостиным и опочивальням барочного замка, чтоб перед трапезой как следует напитаться XIX веком.

Поездка в Детенице запросто может быть самоцелью, а может и стать эпилогом путешествия в Чешский Рай.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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