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Замок и средневековая корчма Детенице

4.4
15 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Замок и средневековая корчма Детенице
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €50 за человека

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Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице

Что вы увидите

  • пивоварня Детенице
  • средневековая корчма Детенице
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию ⛳ в замок 🏰 и корчму Детенице - средневековую таверну, известную во всём мире!
В начале экскурсии 🧭 вы сможете осмотреть замок Детенице, а также расположенный вокруг него живописный парк 🌳. На протяжении нескольких столетий своей истории 📖 замок сменил много владельцев, при этом неоднократно меняя свой облик. Построенный как готическая крепость, замок затем был перестроен в стиле ренессанс семьей Кршинецких, владевшей поместьем более века. Далее серьезная реконструкция постигла замок, когда им стал владеть Кристиан Клам-Галлас, перестроивший свое владение в стиле позднего барокко, в котором он сохранился до наших дней. Во время часовой экскурсии по замку вы услышите множество интересных историй и легенд о замке и его владельцах, а также увидите богатые коллекции оружия мальтийских рыцарей, охотничьих трофеев и великолепные интерьеры.
Далее вы отправитесь в известную средневековую корчму недалеко от замка, где начнется необычное средневековое шоу. Оно позволит вам оказаться в типичной таверне времен таинственных рыцарей, разбойников с большой дороги, инквизиций и великих королей! Всё здесь передает атмосферу первобытности и простоты нравов того времени, ведь интерьер сделан из камня, дерева и шкур животных, свет дают свечи, пол устлан соломой, а стены и потолок опалены факелами.
Вас встретят не рафинированные придворные, а одетые в средневековые рубахи парни, общающиеся со всеми наравне. Вам принесут вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне и подадут пиво, которое варится в местной пивоварне с начала XIV века. Местное пиво, как говорят, имеет волшебные свойства настраивать людей на любовное настроение, его даже называют «пиво Любви». Во время трапезы звучит живая музыка, прямо на столах исполняются танцы 💃, грохочут перестрелки и дерутся разбойники! Ну и, конечно, апофеозом станет великолепное шоу местного глотателя огня и его прекрасной ученицы!
Программа экскурсии продолжается пять часов, и уже в 22:00 вы снова окажетесь в центре Праги, в нашем современном мире... Но с чувством, что Вы только что совершили путешествия на машине времени!
Что входит
  • для всех:
  • экскурсия по пивоварне
  • средневековая развлекательная программа.
  • билет "с ужином":
  • ужин из трех блюд (маринованный сыр, различные виды мяса, приготовленного по старинным рецептам на открытом огне, десерт)
  • два напитка — пиво (литр сваренного по старинному рецепту пива, светлого или темного) или вино по вашему выбору.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 Прага
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице
Замок и средневековая корчма Детенице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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15 отзывов оставили туристы

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