Приглашаем вас на вечернюю экскурсию ⛳ в замок 🏰 и корчму Детенице - средневековую таверну, известную во всём мире!

В начале экскурсии 🧭 вы сможете осмотреть замок Детенице, а также расположенный вокруг него живописный парк 🌳. На протяжении нескольких столетий своей истории 📖 замок сменил много владельцев, при этом неоднократно меняя свой облик. Построенный как готическая крепость, замок затем был перестроен в стиле ренессанс семьей Кршинецких, владевшей поместьем более века. Далее серьезная реконструкция постигла замок, когда им стал владеть Кристиан Клам-Галлас, перестроивший свое владение в стиле позднего барокко, в котором он сохранился до наших дней. Во время часовой экскурсии по замку вы услышите множество интересных историй и легенд о замке и его владельцах, а также увидите богатые коллекции оружия мальтийских рыцарей, охотничьих трофеев и великолепные интерьеры.

Далее вы отправитесь в известную средневековую корчму недалеко от замка, где начнется необычное средневековое шоу. Оно позволит вам оказаться в типичной таверне времен таинственных рыцарей, разбойников с большой дороги, инквизиций и великих королей! Всё здесь передает атмосферу первобытности и простоты нравов того времени, ведь интерьер сделан из камня, дерева и шкур животных, свет дают свечи, пол устлан соломой, а стены и потолок опалены факелами.

Вас встретят не рафинированные придворные, а одетые в средневековые рубахи парни, общающиеся со всеми наравне. Вам принесут вкуснейшее мясо, приготовленное на открытом огне и подадут пиво, которое варится в местной пивоварне с начала XIV века. Местное пиво, как говорят, имеет волшебные свойства настраивать людей на любовное настроение, его даже называют «пиво Любви». Во время трапезы звучит живая музыка, прямо на столах исполняются танцы 💃, грохочут перестрелки и дерутся разбойники! Ну и, конечно, апофеозом станет великолепное шоу местного глотателя огня и его прекрасной ученицы!

Программа экскурсии продолжается пять часов, и уже в 22:00 вы снова окажетесь в центре Праги, в нашем современном мире... Но с чувством, что Вы только что совершили путешествия на машине времени!