Правда это или нет – кто ж знает…

Байками и небылицами детеницкие места полны испокон веков.

К примеру, поговаривают, что якобы под стенами местного замка зарыт сундук с драгоценностями, по окрестностям бродят мертвецы, а в самой деревне издревле знают рецепт афродизиакального пива…

Ещё один известный манок Детениц – средневековая корчма.

В ней допьяна поят тем самым пивом, досыта кормят множеством разносолов и развлекают готическим шоу с лютнями, змеями и экзорцизмом.

А ещё всем желающим позволяют перед ужином побродить по парадным залам, гостиным и опочивальням барочного замка, чтоб перед трапезой как следует напитаться XIX веком.

Поездка в Детенице запросто может быть самоцелью, а может и стать эпилогом путешествия в Чешский Рай.