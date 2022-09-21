Давным-давно в некотором царстве, в чешском государстве
Давным-давно в некотором царстве, в чешском государстве, во времена, когда мир ещё делился на нобилей и пополанов, а жизнь была сплошным волюнтаризмом, князь Олдржих со свитой ехал куда-то по своим государственным делам… Ближе к закату, когда полуденное солнце начало падать за горизонт, встретилась ему группа сирых да убогих беспризорников. Поговорив с ними ab hoc et ab hac, наш герой решил немедленно основать школу социально-трудового воспитания. Так родился бренд ШКИД, а заодно и деревня Детенице.
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Описание
Правда это или нет – кто ж знает…
Байками и небылицами детеницкие места полны испокон веков.
К примеру, поговаривают, что якобы под стенами местного замка зарыт сундук с драгоценностями, по окрестностям бродят мертвецы, а в самой деревне издревле знают рецепт афродизиакального пива…
Ещё один известный манок Детениц – средневековая корчма.
В ней допьяна поят тем самым пивом, досыта кормят множеством разносолов и развлекают готическим шоу с лютнями, змеями и экзорцизмом.
А ещё всем желающим позволяют перед ужином побродить по парадным залам, гостиным и опочивальням барочного замка, чтоб перед трапезой как следует напитаться XIX веком.
Поездка в Детенице запросто может быть самоцелью, а может и стать эпилогом путешествия в Чешский Рай.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Счета в ресторанах
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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