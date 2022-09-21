Средневековая корчма в Детенице

Давным-давно в некотором царстве, в чешском государстве

Давным-давно в некотором царстве, в чешском государстве, во времена, когда мир ещё делился на нобилей и пополанов, а жизнь была сплошным волюнтаризмом, князь Олдржих со свитой ехал куда-то по своим государственным делам… Ближе к закату, когда полуденное солнце начало падать за горизонт, встретилась ему группа сирых да убогих беспризорников. Поговорив с ними ab hoc et ab hac, наш герой решил немедленно основать школу социально-трудового воспитания. Так родился бренд ШКИД, а заодно и деревня Детенице.
Средневековая корчма в Детенице
Средневековая корчма в Детенице
Средневековая корчма в Детенице
Средневековая корчма в Детенице
Средневековая корчма в Детенице
Средневековая корчма в Детенице
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Описание

Правда это или нет – кто ж знает…

Байками и небылицами детеницкие места полны испокон веков.
К примеру, поговаривают, что якобы под стенами местного замка зарыт сундук с драгоценностями, по окрестностям бродят мертвецы, а в самой деревне издревле знают рецепт афродизиакального пива…
Ещё один известный манок Детениц – средневековая корчма.
В ней допьяна поят тем самым пивом, досыта кормят множеством разносолов и развлекают готическим шоу с лютнями, змеями и экзорцизмом.
А ещё всем желающим позволяют перед ужином побродить по парадным залам, гостиным и опочивальням барочного замка, чтоб перед трапезой как следует напитаться XIX веком.
Поездка в Детенице запросто может быть самоцелью, а может и стать эпилогом путешествия в Чешский Рай.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Счета в ресторанах
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
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Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
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