Средневековая корчма, где каменный зал, освещенный только свечами и факелами, персонал в исторических костюмах, ужин и незабываемое шоу.
Выступление рыцарей и «пиво любви»
Мы отправляемся в корчму на территории замка. Каменные полы, дубовые столы и лавки, освещение факелами, весь интерьер соответствует ХIII веку. И здесь Вы попадаете в средневековье. Под звуки живой музыки Вы увидите выступление рыцарей, разбойников, факиров, танцовщиц, отведаете при свете факелов и свечей традиционные мясные блюда, приготовленные на открытом огне, попробуете «пиво любви», которое варят только в Детеницах и нигде его больше не продают.
Важная информация:
- Место встречи с гидом Вы определите сами;
- Рекомендуемое время отправление 17:00;
- Начало шоу-программы в средневековой корчме в 19. 00;
- Время в дороге до комплекса Детенице — 1 час 20 минут.