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Детенице — индивидуальная экскурсия

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
У Вас веселое настроение и Вам хочется чтобы оно не покидало Вас? Или сегодня День Рождения, и Вы не знаете где его отметить? Вам стало скучно и захотелось развлечься? Тогда эта экскурсия ⛳ именно для Вас! Приглашаем Вас на вечернюю экскурсию в замок 🏰 Детенице и средневековую корчму.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €175 за экскурсию

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Детенице — индивидуальная экскурсия
Детенице — индивидуальная экскурсия

Что вы увидите

  • Детенице
Средневековая корчма, где каменный зал, освещенный только свечами и факелами, персонал в исторических костюмах, ужин и незабываемое шоу.
Выступление рыцарей и «пиво любви»
Мы отправляемся в корчму на территории замка. Каменные полы, дубовые столы и лавки, освещение факелами, весь интерьер соответствует ХIII веку. И здесь Вы попадаете в средневековье. Под звуки живой музыки Вы увидите выступление рыцарей, разбойников, факиров, танцовщиц, отведаете при свете факелов и свечей традиционные мясные блюда, приготовленные на открытом огне, попробуете «пиво любви», которое варят только в Детеницах и нигде его больше не продают.

Важная информация:

  • Место встречи с гидом Вы определите сами;
  • Рекомендуемое время отправление 17:00;
  • Начало шоу-программы в средневековой корчме в 19. 00;
  • Время в дороге до комплекса Детенице — 1 час 20 минут.
Что входит
  • Трансфер
  • Шоу-программа.
Что не входит
  • Напитки и ужин
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Детенице — индивидуальная экскурсия
Детенице — индивидуальная экскурсия
Детенице — индивидуальная экскурсия
Детенице — индивидуальная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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