Eurotour G. – Гид из Праги

У Вас веселое настроение и Вам хочется чтобы оно не покидало Вас? Или сегодня День Рождения, и Вы не знаете где его отметить? Вам стало скучно и захотелось развлечься? Тогда эта экскурсия ⛳ именно для Вас! Приглашаем Вас на вечернюю экскурсию в замок 🏰 Детенице и средневековую корчму.