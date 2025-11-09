Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Экскурсия в Средневековую крчму Детенице
Приглашаем вас на удивительное путешествие в атмосферу Средневековья! В нашей эксклюзивной экскурсии вы сможете посетить крчму Детенице и познакомиться с уникальным миром, воссозданным с вниманием к деталям.
Погружение в историю
Ресторан, оформленный в старинном стиле, позволяет вам ощутить подлинную атмосферу следующих четырех веков. Здесь можно увидеть, как выглядели заезжие дворы и таверны в Чехии, а также встретить колоритных персонажей, которые словно вышли из давно забытых преданий.
Что вас ожидает?
- Необычная атмосфера, создающая ощущение погружения в историческую эпоху.
- Вкусные блюда, приготовленные по традиционным рецептам.
- Возможность попробовать пиво, сваренное на месте, от местного пивовара.
Незабываемые впечатления
Время, проведенное в крчме, запомнится вам надолго. Это не просто заведение, а настоящее культурное событие, которое подарит уникальные эмоции и яркие воспоминания.
Не упустите возможность насладиться атмосферой средневековой Чехии! Ждем вас в крчме Детенице!
любой день по согласованию в 16-30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пивовар Детенице
- Средневековую крчму Детенице
Что включено
- Трансфер, гид
Что не входит в цену
- Ужин (300-400 кр), Экскурсия по пивовару (100кр), Средневековое шоу (150кр)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и как рано покупать?
Когда: любой день по согласованию в 16-30
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
