Экскурсия в Средневековую крчму Детенице

Приглашаем вас на удивительное путешествие в атмосферу Средневековья! В нашей эксклюзивной экскурсии вы сможете посетить крчму Детенице и познакомиться с уникальным миром, воссозданным с вниманием к деталям.

Погружение в историю

Ресторан, оформленный в старинном стиле, позволяет вам ощутить подлинную атмосферу следующих четырех веков. Здесь можно увидеть, как выглядели заезжие дворы и таверны в Чехии, а также встретить колоритных персонажей, которые словно вышли из давно забытых преданий.

Что вас ожидает?

Необычная атмосфера, создающая ощущение погружения в историческую эпоху.

Вкусные блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

Возможность попробовать пиво, сваренное на месте, от местного пивовара.

Незабываемые впечатления

Время, проведенное в крчме, запомнится вам надолго. Это не просто заведение, а настоящее культурное событие, которое подарит уникальные эмоции и яркие воспоминания.

Не упустите возможность насладиться атмосферой средневековой Чехии! Ждем вас в крчме Детенице!