Замок Орлик и пивоварня Великопоповицкий Козел находятся недалеко от Праги. Время в пути занимает около часа. Туристы очень любят этот маршрут, потому что во время путешествия можно не только насладиться прекрасными видами и узнать много интересных историй, но и попробовать настоящее чешское пиво, которое варят по старинным рецептам.

Наша индивидуальная экскурсия ⛳ в замок 🏰 Орлик и на пивоварню Великопоповицкий Козел — это тур для тех, кто любит путешествовать с максимальным комфортом.

В вашем распоряжении комфортабельный автомобиль и профессиональный гид, который проведет увлекательное путешествие и ответит на все ваши вопросы, связанные с историей 📖 и особенностями этих мест.

Замок Орлик

Замок Орлик — первая остановка нашего путешествия. Это красивейшее средневековое сооружение с богатой историей и интереснейшей архитектурой. Название Орлик в переводе на русский — «орлиное гнездо». Когда видишь местность, где расположен замок, становится понятным, почему его назвали именно так, а не иначе.

Орлик стоит на скалистом утесе реки Влтавы. Он был построен в XIII веке как крепость, призванная охранять брод через Влтаву, который в то время был платным. Замок горел, перестраивался, достраивался и реконструировался, но не потерял старинного колорита. В 1719 году Орлик достался княжескому роду Шварценбергов, которые владеют им по сей день. Нынешний хозяин Карл Vll Шварценберг дал разрешение на то, чтобы замок стал туристическим объектом. Поэтому сегодня его красоту могут оценить все желающие.

Помимо выдающегося экстерьера в Орлике есть много интересных комнат, залов и экспонатов:

личные вещи князей Шварценберг: старинные фотокараточки, ордена и медали, одежда и керамика;

коллекция фамильных портретов;

оружейная коллекция, в которой 300 экспонатов различного старинного оружия, в том числе подарки Наполеона и Александра I;

уникальная библиотека с 18 тысячами старинных книг;

археологический музей 🖼, часть экспонатов в котором местного происхождения, а часть привезена из легендарной Трои;

живописный английский парк 🌳 с королевскими павлинами.

Каждая из комнат замка вызывает восхищение и хранит множество удивительных историй.

Пивоварня Великопоповицкий Козел

Чешское пиво «Козел» знают и ценят пивные гурманы по всему миру. Его производство началось в далеком 1874 году. И сейчас знаменитое пиво готовят по старинным рецептам в идеальном соотношении хмеля и солода. Экскурсия по пивовару Козел — увлекательное путешествие, которое можно начать с сытного обеда в Козловне. Это небольшой ресторанчик, где вам подадут ароматные местные блюда и, конечно же, стакан свежего темного пива. Кстати, здесь в качестве подарка для друзей или себя любимого можно приобрести дегустационный набор пива «Великопоповицкий Козел».

Экскурсия по заводу начинается с того, что каждому участнику выдается пластиковый стакан. По ходу вы будете дегустировать разные сорта свежего нефильтрованного пива. В музее пивоварни вы увидите кабинеты первых хозяев завода со всей рабочей атрибутикой. Также тут представлены коллекции самобытных этикеток с изображением козла, старинные бочки и различная стеклянная тара, которая в разные времена использовалась для пива этой марки. Основная часть экскурсии 🧭 — демонстрация производства пива на заводе. Старинными рецептами приготовления фирменного пенного напитка здесь, конечно же, не поделятся, зато очень подробно расскажут о процессе его изготовления и особенностях современного оборудования.

Интересные факты

Особый интерес у туристов при посещении замка Орлик вызывает одна из картин коллекции. На ней изображен мужчина, у которого колени попросту замазаны белой краской. В истории этому есть объяснение. Изначально герой картины был нарисован во французских сапогах, которые закрывали колени. Но заказчика этот предмет гардероба не устроил, и он приказал художнику заменить сапоги на австро-угорские. Эта модель чуть ниже французских. Художник был явно не рад таким коррективам и решил проблему, замазав колени героя белой краской. Раз мы сегодня имеем возможность видеть это полотно, заказчик, скорее всего, остался доволен такой интерпретацией;

знаменитая эмблема с козлом у пивоварни Великопоповицкий Козел появилась в начале XX века благодаря одному французскому художнику, который останавливался в местечке Велико-Поповице. Он был вдохновлен местным гостеприимством и насыщенным вкусом пива, поэтому совершенно бесплатно разработал для завода этот логотип. На пивоварне подхватили идею и сделали ее выгодным PR-ходом. Здесь даже поселили живого козла как талисман марки. С 30-х годов козлы живут возле пивоварни в отдельном небольшом загоне постоянно. Их тут холят, лелеют и очень любят, а все туристы могут беспрепятственно фотографироваться с животными, что можете сделать и вы в конце нашей экскурсии.

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