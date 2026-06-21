32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вкусно, атмосферно, познавательно и невероятно весело!
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся».
Вы окунётесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Мы посетим 3 старинных пивоварни, которые ведут свою историю еще с 15 столетия. В каждой из них вы попробуете уникальные сорта пива и узнаете обо всем, что касается всемирно известного пенного напитка.
Предлагаю начать нашу прогулку с экскурса в историю Пражского пивоварения. И сделаем мы это в старинной пивоварне «У трёх роз», пиво в которой начали варить ещё в начале 15 века. В этой пивоварне обычно представлено не менее 5 сортов уникального пива, и я с удовольствием расскажу вам о каждом из них и подскажу вам какое пиво нужно обязательно попробовать. Вероятно, вас заинтересуют классические чешские лежаки, а может душе захочется ароматного копченного либо плотного монастырского пива
В пивоварне «У Медвидку» мы посмотрим на процесс производства пива, причем увидим все этапы превращения воды, солода и хмеля в пенный напиток. Эта пивоварня славится своим традиционным подходом к изготовлению пива, что и не удивительно, ведь это самая старая пивоварня Праги, открытая в далеком 1466 году. Дегустируя пиво в этой пивоварне, вы узнаете, из чего делается пиво, как каждый ингредиент влияет на конечный продукт, а также почему настоящие пивовары не позволят себе отступить от закона «Райнхайтсгебот» 1516 года. Ассортимент пива тут ограничиваются 3-4 сортами, но в обязательном порядке я бы предложил вам отведать 2 фирменных сорта пива, полутемное не фильтрованное Oldgott и знаменитый сорт X-Beer 33, признанный самым плотным пивом в мире, а в качестве закуски выбрать традиционные сардельки, тушёные в тёмном пиве
В завершении нашей экскурсии мы побываем в пивоварне «У Флеку», одном из самых больших пивных ресторанов мира. Это заведение открыло свои двери в далеком 1499 году, и, как в былые времена, здесь и по сей день варят единственный сорт пива — черный Флековский лежак. Поговаривают, что именно этот сорт пива стал эталоном среди тёмных лежаков для многих Чешских пивоваров. Именно поэтому на протяжении более чем 500 лет, здесь не подаётся иных сортов. Я бы рекомендовал отведать кружку этого чудесного пива под аккомпанемент традиционных чешских песен и вкуснейших фирменных колбасок с капустой. Вечерами в этом месте становится особенно шумно и весело, ведь каждый вечер здесь играет живая музыка и весь зал подпевает музыкантам
Итак, в ходе нашего путешествия я не только дам вам рекомендации по дегустации пива и знакомству с традиционными пивными закусками, но и расскажу много интересных фактов о пиве. Вы узнаете о многовековой истории пива от древних времен до современности, раскроете секреты таинства пивоварения, научитесь разбираться в тонкостях пивного этикета Чехии, определять различия сортов и видов пива, познакомитесь с самыми знаменитыми пивными Праги. После нашей программы вы с уверенностью сможете заявить: «Я пил настоящее чешское пиво, и знаю, что это такое!»
Организационные детали
Данная прогулка предполагает передвижение пешком, расстояния между пивоварнями не более 10 минут прогулочным шагом. Место начало экскурсии определяется индивидуально
Цена экскурсии рассчитана на 10 человек, каждый последующий гость доплачивает €10
Во время нашей прогулки вы сами выбираете и оплачиваете то количество пива и еды, которое считаете нужным
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
–
3
–
2
–
1
–
Евгений
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Евгения за великолепную экскурсию по Праге!
Прага оказалась по-настоящему удивительным городом — красивым, уютным, атмосферным и очень комфортным для прогулок и отдыха. Но именно читать дальшеуменьшить
благодаря Евгению мы смогли увидеть её по-настоящему живой, узнать множество интересных фактов, историй и деталей, которые невозможно найти в обычных путеводителях.
Экскурсия была не только очень познавательной и интересной, но и максимально комфортной. Передвижение на удобном автомобиле с кондиционером сделало знакомство с городом особенно приятным, даже в жаркую погоду. Евгений оказался не только настоящим профессионалом своего дела, прекрасно знающим историю и культуру Праги, но и очень добрым, позитивным, весёлым и приятным в общении человеком.
Время пролетело совершенно незаметно. Мы получили огромное удовольствие, массу впечатлений и искренне остались в восторге от экскурсии. Всё было организовано на высшем уровне!
С огромным удовольствием рекомендуем Евгения всем, кто хочет увидеть Прагу с лучшей стороны и провести время интересно, комфортно и с пользой.
Спасибо за прекрасный день и незабываемые впечатления! Обязательно вернёмся в Прагу ещё раз, и будем очень рады снова встретиться с таким замечательным и профессиональным гидом.
Вам был полезен этот отзыв?
Ян
Отличная экскурсия с великолепным гидом. Узнал много нового о чешском пиве.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Рассказать как прошла экскурсия я затрудняюсь. У нас не было экскурсии. Это прошло как встреча старых, давно не видевшихся друзей. Хочу сразу уточнить, что маршрут экскурсии был изменен полностью, по читать дальшеуменьшить
моей просьбе. Евгений пошел нам на встречу и провел экскурсию по одному из своих роликов в YouTube. Эмоции и удовлетворение превзошли все наши ожидания. Это было потрясающе! Экскурсовод, пивоварни, пивные, пиво были на высшем уровне (добавлю, что я Праге 10 раз). А наша дружеская беседа привнесла в мои познания о Праге, о пиве, о стране множество открытий и интересных фактов. Рекомендую Евгения как одного из лучших экскурсоводов из свой практики. Уверен, что и все остальные экскурсии этого замечательного гида принесут вам не меньше восторженных эмоций, которые получил я и мой друг. Спасибо огромное!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
Спасибо Евгению,кроме того,что напились вкусного пива,действительно вкусного, узнали много полезной информации и нужно признать, что Евгений сумел изменить наше отношение к пиву! Пиво очень достойный напиток и нужно относиться к нему с уважением! Очень рекомендую экскурсию с Евгением,получите удовольствие и узнаете много нового. Ещё добавлю,что места которые мы посетили были очень атмосферные и позволили расслабиться, короче берите не пожалеете.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
если вы искали лучшего гида Праги, то это он! человек и пароход, кладезь историй о Праге и исторических фактов. пивной тур великолепен, Евгений великолепен, пиво великолепно. до сих пор поем Йожен с Бажен)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Лучшая экскурсия в Праге! Однозначно всем рекомендую! Отличное знание и искренняя любовь к пиву! Большая благодарность Евгению! Надеюсь повторить, сам знаешь где)))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Традиции старинных пражских пивоварен»