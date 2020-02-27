32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С Евгением шли во второй раз после его обзорной. Честно говоря ждали его с нетерпением, такое шикарное впечатление он произвел на нас. Истории и рассказы в обозначенных пивных, рекомендации к сортам пива на высшем уровне и в нужной дозе, где стоит что то заказать поесть, а где ограничится пивом. Также даст совет и по посещению других городских пивоварен или ресторанчиков, за что спасибо отдельное, т.к. к пиву вопросов в городе почти не было, а вот с едой местами возникали вопросы.. Евгений сразу ж стал своим в компании, как старый друг, к которому приехали в гости. При этом никакой нуднятины, а все так, как происходит в компаниях за кружкой пива. Конечно понятно, что так или иначе это все туристический аттракцион (центр, туристические места, хоть и с глубокой историей), правда все они настолько разные, что в каждом можно найти что-то свое, было интересно и вкусно. Жалею только о том, что немного ограничивал себя в пробах из-за здоровья и из-за времени, что не смог еще и поехать в ГрандТур по пивоварням (выбора между ним и Прагой, не хотелось уезжать из города надолго в этот приезд). Подруга, которая вообще хмельных вокруг не любит, была не просто довольна, а в отдельном восторге. И берите экскурсию на вечер, удачно дополнит прогулочную часть дня.