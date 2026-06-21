32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунётесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим 3 старинных пивоварни, которые ведут свою историю еще с 15 столетия. В каждой из них вы попробуете уникальные сорта пива и узнаете обо всем, что касается всемирно известного пенного напитка.

Предлагаю начать нашу прогулку с экскурса в историю Пражского пивоварения. И сделаем мы это в старинной пивоварне «У трёх роз», пиво в которой начали варить ещё в начале 15 века. В этой пивоварне обычно представлено не менее 5 сортов уникального пива, и я с удовольствием расскажу вам о каждом из них и подскажу вам какое пиво нужно обязательно попробовать. Вероятно, вас заинтересуют классические чешские лежаки, а может душе захочется ароматного копченного либо плотного монастырского пива

В пивоварне «У Медвидку» мы посмотрим на процесс производства пива, причем увидим все этапы превращения воды, солода и хмеля в пенный напиток. Эта пивоварня славится своим традиционным подходом к изготовлению пива, что и не удивительно, ведь это самая старая пивоварня Праги, открытая в далеком 1466 году. Дегустируя пиво в этой пивоварне, вы узнаете, из чего делается пиво, как каждый ингредиент влияет на конечный продукт, а также почему настоящие пивовары не позволят себе отступить от закона «Райнхайтсгебот» 1516 года. Ассортимент пива тут ограничиваются 3-4 сортами, но в обязательном порядке я бы предложил вам отведать 2 фирменных сорта пива, полутемное не фильтрованное Oldgott и знаменитый сорт X-Beer 33, признанный самым плотным пивом в мире, а в качестве закуски выбрать традиционные сардельки, тушёные в тёмном пиве

В завершении нашей экскурсии мы побываем в пивоварне «У Флеку», одном из самых больших пивных ресторанов мира. Это заведение открыло свои двери в далеком 1499 году, и, как в былые времена, здесь и по сей день варят единственный сорт пива — черный Флековский лежак. Поговаривают, что именно этот сорт пива стал эталоном среди тёмных лежаков для многих Чешских пивоваров. Именно поэтому на протяжении более чем 500 лет, здесь не подаётся иных сортов. Я бы рекомендовал отведать кружку этого чудесного пива под аккомпанемент традиционных чешских песен и вкуснейших фирменных колбасок с капустой. Вечерами в этом месте становится особенно шумно и весело, ведь каждый вечер здесь играет живая музыка и весь зал подпевает музыкантам

Итак, в ходе нашего путешествия я не только дам вам рекомендации по дегустации пива и знакомству с традиционными пивными закусками, но и расскажу много интересных фактов о пиве. Вы узнаете о многовековой истории пива от древних времен до современности, раскроете секреты таинства пивоварения, научитесь разбираться в тонкостях пивного этикета Чехии, определять различия сортов и видов пива, познакомитесь с самыми знаменитыми пивными Праги. После нашей программы вы с уверенностью сможете заявить: «Я пил настоящее чешское пиво, и знаю, что это такое!»

Организационные детали