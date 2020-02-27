32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива

Евгений
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Евгений – ваш гид
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся».

Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
5
Традиции старинных пражских пивоварен
Традиции старинных пражских пивоварен

Программа

Мы посетим 3 старинных пивоварни, которые ведут свою историю еще с 15 столетия. В каждой из них вы попробуете уникальные сорта пива и узнаете обо всем, что касается всемирно известного пенного напитка.

  • Предлагаю начать нашу прогулку с экскурса в историю Пражского пивоварения. И сделаем мы это в старинной пивоварне «У трех роз», пиво в которой начали варить еще в начале 15 века. В этой пивоварне обычно представлено не менее 5 сортов уникального пива, и я с удовольствием расскажу вам о каждом из них и подскажу вам какое пиво нужно обязательно попробовать. Вероятно, вас заинтересуют классические чешские лежаки, а может душе захочется ароматного копченного либо плотного монастырского пива.
  • В пивоварне «У Медвидку» мы посмотрим на процесс производства пива, причем увидим все этапы превращения воды, солода и хмеля в пенный напиток. Эта пивоварня славится своим традиционным подходом к изготовлению пива, что и не удивительно, ведь это самая старая пивоварня Праги, открытая в далеком 1466 году. Дегустируя пиво в этой пивоварне, вы узнаете, из чего делается пиво, как каждый ингредиент влияет на конечный продукт, а также почему настоящие пивовары не позволят себе отступить от закона «Райнхайтсгебот» 1516 года. Ассортимент пива тут ограничиваются 3-4 сортами, но в обязательном порядке я бы предложил вам отведать 2 фирменных сорта пива, полутемное не фильтрованное Oldgott и знаменитый сорт X-Beer 33, признанный самым плотным пивом в мире, а в качестве закуски выбрать традиционные сардельки, тушенные в темном пиве.
  • В завершении нашей экскурсии мы побываем в пивоварне «У Флеку», одном из самых больших пивных ресторанов мира. Это заведение открыло свои двери в далеком 1499 году, и, как в былые времена, здесь и по сей день варят единственный сорт пива — черный Флековский лежак. Поговаривают, что именно этот сорт пива стал эталоном среди тёмных лежаков для многих Чешских пивоваров. Именно поэтому на протяжении более чем 500 лет, здесь не подаётся иных сортов. Я бы рекомендовал отведать кружку этого чудесного пива под аккомпанемент традиционных чешских песен и вкуснейших фирменных колбасок с капустой. Вечерами в этом месте становится особенно шумно и весело, ведь каждый вечер здесь играет живая музыка и весь зал подпевает музыкантам.

Итак, в ходе нашего путешествия я не только дам вам рекомендации по дегустации пива и знакомству с традиционными пивными закусками, но и расскажу много интересных фактов о пиве. Вы узнаете о многовековой истории пива от древних времен до современности, раскроете секреты таинства пивоварения, научитесь разбираться в тонкостях пивного этикета Чехии, определять различия сортов и видов пива, познакомитесь с самыми знаменитыми пивными Праги. После нашего тура вы с уверенностью сможете заявить: «Я пил настоящее чешское пиво, и знаю, что это такое!»

Организационные детали

  • Данная прогулка предполагает передвижение пешком, расстояния между пивоварнями не более 10 минут прогулочным шагом. Место начало экскурсии определяется индивидуально.
  • Цена экскурсии рассчитана на 10 человек, каждый последующий гость доплачивает 10 евро.
  • Во время нашей прогулки вы сами выбираете и оплачиваете то количество пива и еды, которое считаете нужным.
Традиции старинных пражских пивоварен
Традиции старинных пражских пивоварен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Евгений грамотный, комуникабельный экскурсовод. Прекрасно знает материал и умеет грамотно довнсти до экскурсанта. От него идет прерасная аура. Спасибо большое!!!
25 февраля 2020
С Евгением шли во второй раз после его обзорной. Честно говоря ждали его с нетерпением, такое шикарное впечатление он произвел на нас. Истории и рассказы в обозначенных пивных, рекомендации к сортам пива на высшем уровне и в нужной дозе, где стоит что то заказать поесть, а где ограничится пивом. Также даст совет и по посещению других городских пивоварен или ресторанчиков, за что спасибо отдельное, т.к. к пиву вопросов в городе почти не было, а вот с едой местами возникали вопросы.. Евгений сразу ж стал своим в компании, как старый друг, к которому приехали в гости. При этом никакой нуднятины, а все так, как происходит в компаниях за кружкой пива. Конечно понятно, что так или иначе это все туристический аттракцион (центр, туристические места, хоть и с глубокой историей), правда все они настолько разные, что в каждом можно найти что-то свое, было интересно и вкусно. Жалею только о том, что немного ограничивал себя в пробах из-за здоровья и из-за времени, что не смог еще и поехать в ГрандТур по пивоварням (выбора между ним и Прагой, не хотелось уезжать из города надолго в этот приезд). Подруга, которая вообще хмельных вокруг не любит, была не просто довольна, а в отдельном восторге. И берите экскурсию на вечер, удачно дополнит прогулочную часть дня.
16 декабря 2019
Доверили наше знакомство с пивными традициями гиду Евгению. И мы не ошиблись. Все нам рассказал в лучшем виде, побывали в лучших местах, попробовали лучшее пиво. Можно смело отправляться путешествовать по пражским улочкам в его компании. Если вы к тому же хотите более детально узнать, как и из чего варится прекрасный напиток, то эта экскурсия для вас.
3 декабря 2019
Прага -столица пива и Евгений прекрасно знает секреты пивоварения. Прекрасно подготовленный теоретический материал совместно с посещением самых известных пивных Праги делают экскурсию очень познавательной, интересной и вкусной! Спасибо Евгению за отличную экскурсию! Рекомендую!
18 ноября 2019
Экскурсия позволяет попробовать и оценить пиво старинных городских пивоварен, которое нигде больше не попробуешь, а также узнать особенности рецептов приготовления. Евгений прекрасно знает свое дело. Живой рассказ и приятное общение за кружкой пива, что может быть лучше для ценителей пива. Интересно будет и для желающих понять менталитет чехов.
В первой пивной очень красивый интерьер и классическое пиво. Во второй пивной более подробно экскурсовод рассказывает об ингредиентах, а так же наглядно показывает этапы приготовления пива. В третьей пивной необыкновенная атмосфера: песни под баян, лавки, темное пиво, которое готовиться здесь веками.
Рекомендую брать экскурсию в качестве вечернего развлечения.
22 октября 2019
Евгений отличный рассказчик. Экскурсия очень интересная и очень удобно рассчитана. Много полезной информации помимо пивоварен и самого пива.все было вкусно)
20 октября 2019
Евгений, ещё раз Вам огромное СПАСИБО! Экскурсия очень понравилась, все остались очень довольны. Мало того что было очень интересно, так ещё и как вкусно. Всем от души рекомендую, Евгений мастер своего дела, очень интересно и душевно все рассказал. Обязательно вернёмся к Вам за новыми знаниями и эмоциями. Удачи Вам.
16 октября 2019
Евгений отличный гид. Отлично владеет темой экскурсии. Информация лилась рекой. Не первый раз бываю на экскурсиях по пивоварням, но Евгений смог удивить новой информацией. Ответа "не знаю" не было ни разу. Время пролетело очень быстро.
Рекомендую эту экскурсию у Евгения не только любителям пива, но и тем, кто хочет узнать тонкости и историю жизни Праги, которых вам не расскажут на обзорных экскурсиях.
1 октября 2019
Замечательную экскурсию провел нам Евгений! Думали сделать приятное нашим мужьям, а получилась интереснейшее, легкое, веселое путешествие для нас всех! Очень много интересной информации, как о истории возникновения, производства, традиции Чешского пива, рассказал нам Евгений! В одной из пивоварен, показали нам весь процесс этого превращения!
А какой колорит! Закончили в потрясающем месте-во внутреннем дворике, с длинными столами, с живой музыкой, вкусным ужином и конечно же с ПИВОМ!
Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и ваш сайт и конечно же нашего гида!
Еще раз огромное спасибо, Женя!
28 сентября 2019
Гид НАТАЛЬЯ- Просто чудо. Материал подан отлично. Маршрут составлен великолепно. Знание материала- выше всяких похвал. Обязательно порекомендую друзьям.
Ещё 22 отзыва

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