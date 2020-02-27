32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим 3 старинных пивоварни, которые ведут свою историю еще с 15 столетия. В каждой из них вы попробуете уникальные сорта пива и узнаете обо всем, что касается всемирно известного пенного напитка.
Итак, в ходе нашего путешествия я не только дам вам рекомендации по дегустации пива и знакомству с традиционными пивными закусками, но и расскажу много интересных фактов о пиве. Вы узнаете о многовековой истории пива от древних времен до современности, раскроете секреты таинства пивоварения, научитесь разбираться в тонкостях пивного этикета Чехии, определять различия сортов и видов пива, познакомитесь с самыми знаменитыми пивными Праги. После нашего тура вы с уверенностью сможете заявить: «Я пил настоящее чешское пиво, и знаю, что это такое!»