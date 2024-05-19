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Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Приятная атмосфера, живая музыка, красивые виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты – все это располагает к хорошему отдыху»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Групповая
3 часа
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Групповая
3 часа
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNino19 мая 2024Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- RRita1 августа 2023вкусно накормили, хорошо провели время
- AAmanda21 июля 2023ужин очень атмосферный!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «С ужином»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 57. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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