Экскурсии с ужином в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Праге на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
«Приятная атмосфера, живая музыка, красивые виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты – все это располагает к хорошему отдыху»
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nino
    19 мая 2024
    Средневековый ужин в Праге
    Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
  • I
    Ina
    22 апреля 2024
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
  • R
    Rita
    1 августа 2023
    Средневековый ужин в Праге
    вкусно накормили, хорошо провели время
  • A
    Amanda
    21 июля 2023
    Средневековый ужин в Праге
    ужин очень атмосферный!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «С ужином»

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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 57. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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