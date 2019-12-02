34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посмотрим аристократические Винограды, где каждый дом — произведение искусства, богемный Жижков с его крутыми спусками и извилистыми улочками и не самый фешенебельный Карлин. Во время прогулки мы расскажем вам все, что знаем о Праге и ее жителях.
У нас есть два варианта начала прогулки. Можно встретиться у станции метро Flora (напротив торгового центра Flora), где мы заглянем на старейшую часть Ольшанского кладбища. Место мистически-красивое, затянутое плющом, который густым, вечно-зеленым ковром покрывает старинные склепы, оплетает ограду и даже деревья.
Если посещение кладбища не кажется вам жизнеутверждающим, тогда начнем на Вацлавской площади, встретимся «под хвостом» памятника Вацлаву. В районе Винограды, которые сравнивают с Парижем или лондонским Нотинг-Хиллом, мы увидим самый необычный католический костел, который похож на что угодно, но только не на церковь.
Для поклонников винтажа сделаем небольшой крюк и заглянем в необычный ретро – second-hand. При желании заглянем и в настоящую чешскую пивную по дороге.
Дальше нас ждет прекрасная площадь Мира с костелом, одно из самых уютных мест в Праге. Пройдем через красивейший парк на холме, Ригеровы сады, отсюда открываются замечательные виды на Пражский Град и Собор Святого Витта.
Богемный Жижков — прибежище художников, писателей и революционеров. Здесь мы увидим, пожалуй, самое забавное из современных сооружений Праги — Жижковскую телебашню, рядом — крошечный кусочек старинного еврейского кладбища. Здесь же неподалеку — Костел Святого Прокопа, один из самых необычных памятников и жутковатый пешеходный тоннель, соединяющий Жижков и Карлин. Здесь темно и страшно, но здорово.
А вот Карлин — район противоречивый и живой, изящные особняки соседствуют здесь с обшарпанными домишками. Здесь есть на что посмотреть: огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов, старинный железнодорожный виадук, и начальная школа, построенная в 1906, которая считается самым красивым и интересным школьным зданием во всей Чехии.
А в конце прогулки — приз за готовность не щадить себя в поисках приключений – самое вкусное в этом городе и бюджетное (что тоже немаловажно!) свиное колено. Попробуем мы его в традиционной чешской пивнице.
Эта экскурсия для активных и интересующихся людей, которые не приходят в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаются от людей с сигаретой (почти все аутентичные заведения курящие).
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий :) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды, нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.
Огромная благодарность Ане и Неону от нас с Робертом. Очень познавательно, гуляли долго, но с достаточным количеством остановок, чтобы отдохнуть. Мы замечательно провели время! С удовольствием обратимся снова!
Елена
24 сентября 2019
На Экскурсии с Анной и Неоном была второй раз. Очень жизнерадостные, веселые и увлекательные рассказчики. Информация не только об истории , но и о современной жизни Чехии и Праги. Маршрут по разным районам города,где, практически нет туристов, взгляд изнутри. В конце экскурсии - прекрасный ресторанчик с рулькой!) Спасибо за прекрасно проведенное время!
Valerii
17 июня 2019
Экскурсия прошла легко , в живой беседе, без заунывных повествований с массой не нужных и избыточных дат и цифр. Спасибо, Аня и Неон, за прогулку по Праге и хорошее настроение.
Дмитрий
2 июня 2019
Все супер, ребята молодцы.
Anton
3 мая 2019
Очень советуем всем , кому надоели типичные маршруты по основным достопримечательностям . Удалось понять и узнать Прагу . Ребята молодцы.
Анастасия
2 мая 2019
Экскурсия прошла замечательно, время пронеслось незаметно! Узнали массу исторических, социальных, культурных и архитектурных деталей из жизни города. Неон и Анна настоящие эксперты в своём деле!
Ирина
30 ноября 2018
Великолепные гиды и увлекательная прогулка по Праге неизбитым маршрутом! Если есть желание непринужденно и неформально провести время в Праге в компании интересной семейной пары и погулять по разным и не всегда туристическим маршрутам с комментариями к увиденному, выпить кофе или пива в особенных местах, то эта экскурсия для вас! Для меня эта встреча была особенно душевной по моему личному восприятию! Спасибо, дорогие Анечка и Неон! Надеюсь, до новых встречь! Удачи и реализации задуманного вам!
Сергей
20 октября 2018
Ребята старались, но было сумбурно и не очень интересно. Видимо эта тема не их конёк.
Vladimir
4 октября 2018
22.09.2018 посетил с женой эту экскурсию. Экскурсия очень необычная и поэтому очень интересная. Если вы уже были в Праге или устали от заполненных туристами улиц, то это экскурсия для вас. Неон и Анна интересные рассказчики, очень великолепно знают историю Праги и просто отличные ребята. В спокойной и непринужденной обстановке они нам рассказали много нового, показали действительно другую Прагу и подкинули много информации к размышлению. Спасибо ребята Вам за отличный день в Праге.
Таня
16 марта 2018
Состоялось отличное знакомство с Другой Прагой! Абсолютно нешаблонно, не скучно, интересно, тепло и по дружески провел экскурсию Неон! Удалось почувствовать настоящий дух Праги и, пусть не надолго ощутить себя жителем этого прекрасного города! Спасибо большое!
Обойти лучшие заведения города, сравнить пиво в каждом из них и решить веселые задания
Узнавать новое и гулять по Праге без пива — скучно, а распивать без культурной программы — стыдно :) Поэтому мы объединили викторину, квест и бар-хоппинг. Вы посетите заведения с лучшим пивом в городе и продегустируете напиток-символ Чехии. А чтобы знакомство с пивом и городом проходило веселей, разбавим марафон интересными задачками!
Живая Прага без дремучих дат и бесконечных вацлавов
Мы разработали маршрут, который охватывает больше 10 достопримечательностей. Большинство из них – необычные памятники и скульптуры – странные, забавные, несуразные, трогательные и сентиментальные. Это будет веселое и неожиданное приключение по настоящей Праге с ее нетуристическими секретами, в которое можно отправиться даже в одиночку.
Прогуляться по следам персонажей знаменитых чешских произведений!
Эта экскурсия познакомит вас с похождениями знаменитого солдата Швейка, династией пражских палачей и любопытнейшими традициями Чехии. Мы прогуляемся по местам Праги, связанным как с локациями романа Гашека, так и с историей всей страны, поговорим о том, кто придумал слово «робот», и заглянем в укромные уголки города, куда редко добираются туристы.
Атмосферная прогулка по самым невероятным скульптурам города
Даже если вы неоднократно бывали в Праге, вы будете удивлены, когда увидите своими глазами, как много необычных и странных памятников и скульптур украшают этот город. Мимо некоторых вы, возможно, проходили, даже не подозревая, какие чудеса прячутся в близлежащем дворике или находятся прямо у вас над головой. Мы приглашаем на свою атмосферную прогулку по самым невероятным скульптурам города.
Стать обладателем настоящих винтажных сокровищ с помощью опытных проводников
Винтаж в Праге? Нет ничего благодарнее! Прага создана для винтаж-шоппинга! Так я, почитатель всего ретро и всего необычного ископаемого, как в одежде, так и интерьере, думала, когда переехала в этот город. Да, здесь огромное количество магазинчиков, предлагающих купить вещи с историей на любой вкус, но все не так просто. Чтобы найти правильные места с ценными экземплярами, не затерявшись в многообразии китайского ширпотреба, необходим винтаж-проводник.
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.