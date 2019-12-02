34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка для тех, кто уже посмотрел центральные достопримечательности, но чувствует легкую недосказанность... И неудивительно, потому что все самое интересное и настоящее в Праге видно не сразу. Мы придумали маршрут по трем районам Праги, чтобы вы смогли почувствовать настоящий дух города.

Что вас ожидает

Мы посмотрим аристократические Винограды, где каждый дом — произведение искусства, богемный Жижков с его крутыми спусками и извилистыми улочками и не самый фешенебельный Карлин. Во время прогулки мы расскажем вам все, что знаем о Праге и ее жителях.

У нас есть два варианта начала прогулки. Можно встретиться у станции метро Flora (напротив торгового центра Flora), где мы заглянем на старейшую часть Ольшанского кладбища . Место мистически-красивое, затянутое плющом, который густым, вечно-зеленым ковром покрывает старинные склепы, оплетает ограду и даже деревья.

. Место мистически-красивое, затянутое плющом, который густым, вечно-зеленым ковром покрывает старинные склепы, оплетает ограду и даже деревья. Если посещение кладбища не кажется вам жизнеутверждающим, тогда начнем на Вацлавской площади , встретимся «под хвостом» памятника Вацлаву. В районе Винограды, которые сравнивают с Парижем или лондонским Нотинг-Хиллом, мы увидим самый необычный католический костел, который похож на что угодно, но только не на церковь.

, встретимся «под хвостом» памятника Вацлаву. В районе Винограды, которые сравнивают с Парижем или лондонским Нотинг-Хиллом, мы увидим самый необычный католический костел, который похож на что угодно, но только не на церковь. Для поклонников винтажа сделаем небольшой крюк и заглянем в необычный ретро – second-hand . При желании заглянем и в настоящую чешскую пивную по дороге.

. При желании заглянем и в настоящую чешскую пивную по дороге. Дальше нас ждет прекрасная площадь Мира с костелом, одно из самых уютных мест в Праге. Пройдем через красивейший парк на холме, Ригеровы сады, отсюда открываются замечательные виды на Пражский Град и Собор Святого Витта.

с костелом, одно из самых уютных мест в Праге. Пройдем через красивейший парк на холме, Ригеровы сады, отсюда открываются замечательные виды на Пражский Град и Собор Святого Витта. Богемный Жижков — прибежище художников, писателей и революционеров. Здесь мы увидим, пожалуй, самое забавное из современных сооружений Праги — Жижковскую телебашню, рядом — крошечный кусочек старинного еврейского кладбища. Здесь же неподалеку — Костел Святого Прокопа, один из самых необычных памятников и жутковатый пешеходный тоннель, соединяющий Жижков и Карлин. Здесь темно и страшно, но здорово.

— прибежище художников, писателей и революционеров. Здесь мы увидим, пожалуй, самое забавное из современных сооружений Праги — Жижковскую телебашню, рядом — крошечный кусочек старинного еврейского кладбища. Здесь же неподалеку — Костел Святого Прокопа, один из самых необычных памятников и жутковатый пешеходный тоннель, соединяющий Жижков и Карлин. Здесь темно и страшно, но здорово. А вот Карлин — район противоречивый и живой, изящные особняки соседствуют здесь с обшарпанными домишками. Здесь есть на что посмотреть: огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов, старинный железнодорожный виадук, и начальная школа, построенная в 1906, которая считается самым красивым и интересным школьным зданием во всей Чехии.

— район противоречивый и живой, изящные особняки соседствуют здесь с обшарпанными домишками. Здесь есть на что посмотреть: огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов, старинный железнодорожный виадук, и начальная школа, построенная в 1906, которая считается самым красивым и интересным школьным зданием во всей Чехии. А в конце прогулки — приз за готовность не щадить себя в поисках приключений – самое вкусное в этом городе и бюджетное (что тоже немаловажно!) свиное колено. Попробуем мы его в традиционной чешской пивнице.

Эта экскурсия для активных и интересующихся людей, которые не приходят в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаются от людей с сигаретой (почти все аутентичные заведения курящие).