Не зря именуемый «Флоренцией на Эльбе» Дрезден, столица Саксонии, известная архитектурой барокко и потрясающими коллекциями живописи, станет прекрасным вариантом для путешествия на один день из Чехии!

В ходе экскурсии Вы увидите все основные достопримечательности города. Среди них, конечно, стоит выделить знаменитый Цвингер – дворцово-парковый комплекс, ансамбль которого создается четырьмя красивыми зданиями. Именно здесь приютилась всемирно известная Дрезденская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Рембрандта, Рафаэля и многих прочих. Нельзя обойти и главную протестантскую церковь города – Фрауенкирхе. В ходе знаменитой бомбардировки Дрездена во время Второй Мировой Войны (описанной позже Куртом Воннегутом в романе «Бойня №5») церковь была полностью разрушена. Власти ГДР не имели достаточно финансов для реконструкции, и долгое время руины церкви служили напоминанием о тяжести войны. Лишь после объединения Германии церковь была полностью восстановлена усилиями специально созданного движения по историческим чертежам. Ныне церковь можно увидеть в первозданном виде. Буквально в 300 метрах от Фрауенкирхе находится другая церковь, уже католическая, - Хофкирхе, образец архитектуры барокко. Хофкирхе была дворцовой церковью, и потому соединена переходом с Дворцом-резиденцией, откуда Саксонией долгое время правили местные правители – курфюрсты (позже короли). Будучи одним из старейших зданий во всем городе, Дворец-резиденция запечатлел в себе черты архитектуры от готики до эклектики (дворец неоднократно реконструировался по желанию правителя, последняя серьезная реконструкция была проведена в 1901 году). Ныне во дворце расположился музей «Зеленые своды» - собрание драгоценностей, княжская сокровищница.

Дрезден – интереснейший город, богатый шедеврами архитектуры и живописи. Трагическая история города не оставляет равнодушными сердца людей и по сей день. Не упустите свой шанс познакомиться со столицей Саксонии!