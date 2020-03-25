Экскурсия в Дрезден

Смешанная - автобусная с пешеходной экскурсией по историческому центру города

4.7
86 отзывов
Смешанная - автобусная с пешеходной экскурсией по историческому центру города. На экскурсию требуется обязательно взять с собой загран паспорт и медицинскую страховку.
Экскурсия в Дрезден
Экскурсия в Дрезден
Экскурсия в Дрезден
Экскурсия в Дрезден

Что вас ожидает 🤩

  • Театральная площадь
  • Цвингер
  • Замок-резиденция Курфюрстов
  • Мост Августа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Не зря именуемый «Флоренцией на Эльбе» Дрезден, столица Саксонии, известная архитектурой барокко и потрясающими коллекциями живописи, станет прекрасным вариантом для путешествия на один день из Чехии!

В ходе экскурсии Вы увидите все основные достопримечательности города. Среди них, конечно, стоит выделить знаменитый Цвингер – дворцово-парковый комплекс, ансамбль которого создается четырьмя красивыми зданиями. Именно здесь приютилась всемирно известная Дрезденская картинная галерея, где хранятся шедевры Рубенса, Рембрандта, Рафаэля и многих прочих. Нельзя обойти и главную протестантскую церковь города – Фрауенкирхе. В ходе знаменитой бомбардировки Дрездена во время Второй Мировой Войны (описанной позже Куртом Воннегутом в романе «Бойня №5») церковь была полностью разрушена. Власти ГДР не имели достаточно финансов для реконструкции, и долгое время руины церкви служили напоминанием о тяжести войны. Лишь после объединения Германии церковь была полностью восстановлена усилиями специально созданного движения по историческим чертежам. Ныне церковь можно увидеть в первозданном виде. Буквально в 300 метрах от Фрауенкирхе находится другая церковь, уже католическая, - Хофкирхе, образец архитектуры барокко. Хофкирхе была дворцовой церковью, и потому соединена переходом с Дворцом-резиденцией, откуда Саксонией долгое время правили местные правители – курфюрсты (позже короли). Будучи одним из старейших зданий во всем городе, Дворец-резиденция запечатлел в себе черты архитектуры от готики до эклектики (дворец неоднократно реконструировался по желанию правителя, последняя серьезная реконструкция была проведена в 1901 году). Ныне во дворце расположился музей «Зеленые своды» - собрание драгоценностей, княжская сокровищница.

Дрезден – интереснейший город, богатый шедеврами архитектуры и живописи. Трагическая история города не оставляет равнодушными сердца людей и по сей день. Не упустите свой шанс познакомиться со столицей Саксонии!

Программа

После экскурсии Вам будет предоставлено свободное время (3,5-4 часа), в ходе которого Вы сможете пройтись по Дрездену, посетить заинтресовавшие Вас музеи (их более 30 на любой вкус, входные билеты не включены в стоимость экскурсии), вкусить шедевры саксонской кулинарии или прогуляться за покупками.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед. Входные билеты в картинную галерею: 14 евро
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 86 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
17
3
5
2
1
1
С
25 мар 2020
Нам с женой очень понравилось в Дрездене, жалко что свободного времени не очень много остаётся, после экскурсии, успели посетить картинную галерею. А другие экспозиции не успели посетить. Обратно на границе, нам всем замеряли температуру.
С
15 фев 2020
Город в целом понравился, но вот экскурсовод… Создалось впечатление, что она делает нам одолжение. Информации по дороге в Дрезден было достаточно, но она была сухая и неинтересная. Отношение к туристам со стороны экскурсовода было как к школьникам типа «сходите пописайте, больше остановок не будет». Когда одна из туристок попросила подсказать, где в Дрездане улица Пражская, та ответила ей, что «она находится в нескольких кварталах, лучше гуляйте по центру». Ну, и так далее… А город Дрезден прекрасен. Конечно, очень жаль, что от его исторического наследия после варварских бомбардировок союзников в 1945 году осталось так мало)))
М
17 янв 2020
Спасибо гиду Александре за увлекательный рассказ. Всем рекомендую экскурсию в Дрезден, потрясающий город с необыкновенной историей.
М
13 янв 2020
Советую посетить Дрезден. Дорога занимает всего лишь часа 2, а за это время гид расскажет Вам его историю, а затем продолжит уже на прогулке по данному историческому городку. Очень красивая и непростая история Дрездена. Потрясающая архитектура, природа, история. Достаточно времени для свободных прогулок, фото, покупки сувениров и перекуса. И еще хочу сказать спасибо за данное путешествие в историю нашему гиду Александре!
С
13 янв 2020
Хороший гид Александра, очень интересно всё рассказывала. В целом организация хорошая, но найти автобус утром в Праге сразу не удалось, можно попонятнее объяснять, где он прячется.
Т
11 янв 2020
Последний раз была на подобной экскурсии 12 лет назад, за это время не поменялось абсолютно ничего. Сейчас, когда у каждого в руках есть смартфон с Гугл Мапс, возможность загрузить аудиогид от того же Тез тура за 2,5 евро, доехав на гораздо более комфортабельном автобусе с Праги в Дрезден за 4 евро, ожидала от организованной экскурсии гораздо большего, как минимум в плане информативности, абсолютно не интересные факты из интернета, которые гид всю дорогу читала монотонным голосом. В автобусе нет розеток, на обратной дороге из Дрездена, нет остановки.
M
9 янв 2020
Экскурсия хорошая и достаточно информативная. Не помешает добавить немного времени и тогда будет вообще хорошо. Жаль, что галерея была закрыта
Л
9 янв 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид очень хорошо и интересно рассказывала. Город очень красивый.
Е
5 янв 2020
Отличный экскурсовод (Александра), хорошая экскурсия! Единственное, что испортило впечатление: никак не фиксируются места в автобусе. Мы ездили на экскурсию вчетвером, и если бы пришли в автобус на пару минут позже могли сидеть в разных местах (что для нас не приемлемо, тк мы были с детьми). Гораздо удобнее, если бы у экскурсоводу в списках сразу были указаны места.
И
25 дек 2019
Экскурсия в Дрезден организована профессионально. Все четко, по времени, без задержек.
Гид - профессионал своего дела. Беседу вела увлеченно, очень интересно и познавательно было слушать. Очень приятная в общении. Достаточно времени было дано на свободное посещение достопримечательностей.

А Дрезден - потрясающий город с уникальной Рождественской атмосферой.
Y
22 дек 2019
Прекрасно организовано, отличный экскурсовод, дала максимум информации которую можно было изложить за столь короткое время. Водитель оставил очень нехорошее впечатление: 2 раза при выезде из второстепенной чуть не врезался в авто на главной, несколько раз подрезал авто на поворотах, вообщем держал в стрессе! Это очень большой минус! И конечно пьюные русские неадекватные на обратном пути в Прагу… ну тут они везде себя проявили… наверное скованность и ограниченность некоторых в обычной жизни даёт о себе знать… жаль что оставляют такое впечатление о себе…
Н
21 дек 2019
Стоит того, чтобы поехать. Дрезден прекрасен, но на него достаточно пары часов, как раз в рамках экскурсии. Гид дает много интересной информации, подскажет как провести свободное время, если нет идей.
Д
12 дек 2019
Прекрасная поездка, спасибо экскурсоводу Алене, было познавательно, увлекательно и не скучно.
О
25 ноя 2019
Великолепный гид Александра,четкая,интересная!!! Впечетляет!!!Хорошая эксскурсия,не утомительная,красивая,в свободное время можно перекусить и как на улицах красивейшего города,так и рядом в двух русских кафе,там,где остановка автобуса. Обязательно нужно посетить картинную галерею!
Спасибо огромное за организацию,с вашим туроператором езжу уже 15 лет!
А
24 ноя 2019
Дорога не утомительная, два часа всего. Экскурсовод Алена просто потрясающе держит тему. Обычно я засыпаю на автобусном рассказе… Здесь прям все интересно было. И отвлечения, и возвращения к главной линии повествования - все как по написанному. Сам Дрезден сводит с ума (мы конечно готовились к видам и панорамам, но …). Жаль погода малость не дотянула до хорошей. И со своим фотоаппаратом я перемудрил - все в "портрете" делал балбес… Все фоны размылись…
Придется вернуться значит…:))
Алене отдельное спасибо
Ещё 71 отзыв

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