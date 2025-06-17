6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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практически не пересекалась с Саксонской Швейцарией. Вся экскурсия прошла под лозунгом –эпоха, записанная в камне. Снова живой диалог с гидом, потрясающая эрудированность, изящность слога, а грамотности и легкости речи Надежды можно только позавидовать, неизменное и такое хорошее теплое чувство юмора, а главное – искренность. Я понимаю, что для нее это работа, а для нас досуг, но сложилось впечатление, что мы знакомы тысячу лет, и столько же лет дружим.

Меня знакомые тщательно проинструктировали, что Дрезден хорошее место для шоппинга. И не смотря на то, что Надежда дала исчерпывающие консультации - где обычно шопятся, идти за покупками в новый город совершенно не хотелось. Хотелось снова и снова бродить по набережной, балкону Европы, сокровищнице, Цвингеру, княжескому дворцу, площади нового рынка. Очень больно ощущать, сколько было уничтодено войной, но и в то же время осознавать, сколько и как трепетно все восстанавливается и сберегается. Параллели с родиной проводить совсем уж не хочется.

В то же время Дрезден очень живой. Сюда можно приехать и гулять самостоятельно, но гораздо лучше, когда влюбленный в свое дело человек делится с тобой атмосферой, теплом, секретами и даже изнанкой такого не простого места.

Не смотря не на самое удачное время поездки праздник состоялся. Я вернусь сюда обязательно в теплую пору года, ну и наверное не только сюда. Сделала для себя открытие - у человека должен быть свой парикмахер, стоматолог, и я теперь точно понимаю – экскурсовод. Который понимает тебя, и которого полностью понимаешь и воспринимаешь ты. Наденька, большое спасибо от нас обеих и надеюсь, до скорого свидания.