6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изящная архитектура, великолепные коллекции живописи и уникальные сокровища — обзорная экскурсия

Надежда
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Надежда – ваш гид
Всего 2 часа пути отделяют Прагу от столицы Саксонии — Дрездена, куда мы отправимся на обзорную экскурсию.

Во время прогулки вы узнаете, почему этот город называют Флоренцией на Эльбе, почувствовав, как когда-то Ганс Христиан Андерсен, сочетание в нем средиземноморской веселости, славянского спокойствия и германской сдержанности.
€351
316 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча рецепция отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
4.33
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден

«Драждяны» — так звучит название славянской рыбацкой деревеньки, на месте которой в самом начале 13-го столетия и возникла будущая столица Свободной Федеральной земли Саксонской. За почти 800-летнюю историю, Дрезден во все времена был одним из самых ярких городов Европы. Дрезден — это великолепные архитектурные ансамбли, которым завидовал сам Людовик Четырнадцатый, Король-Солнце. Это богатейшие коллекции живописи и уникальных ювелирных изделий. Это интеллектуальная блистательность, трудолюбивость и неистребимый оптимизм потомков древних саксов.

Программа

  • Цвингер — один из символов города. Сами жители Дрездена убеждены, что Цвингер — самый значительный и прекрасный памятник архитектуры. Только в Цвингере можно услышать нежный перезвон фарфоровых колоколов — тайна их изготовления до сих пор хранится мастерами Мейсенской фарфоровой мануфактуры.
  • Картинная галерея старых мастеров — именно там более двух столетий «живет» «Сикстинская мадонна». А как из Италии она «добралась» до Дрездена? Сколько за нее заплатили и сколько преодолели препятствий саксонские курфюрсты?
  • Театральная площадь со знаменитым Дрезденским оперным театром. Уникальный театр, предоставлявший в разные времена свою сцену самым выдающимся музыкантам планеты.
  • Хофкирхе — главный католический храм в протестантском Дрездене. Как это могло случиться? Иногда стремление к богатству и власти оказывается сильнее доводов разума и преданности вере предков. В Хофкирхе в медной капсуле хранится сердце Августа Сильного — самого известного саксонского правителя из рода Веттинов. А сколько любовных историй связано с Августом Сильным! Боюсь нам не хватит времени, чтобы вспомнить всех его фавориток. Может быть, ограничимся историей графини Козель, цена любви которой была — 50 лет заключения?
  • Брюльская терраса По лестнице, носящей имя Николая Григорьевича Репнина-Волконского мы поднимемся на террасу Брюля. Подоконник Европы — называл эту террасу очень острый на язычок великий Гете.
  • Фрауэнкирхе — вершина протестантского храмового строительства. Символ всепрощения и примирения. Вы услышите историю уничтожения и возрождения этого великолепного храма.
  • Шествие князей — самое большое панно в мире, выполненное из мейсенских фарфоровых плиток. Мы сможем заглянуть в глаза всем 35-ти саксонским правителям.
  • Сокровищница «Зеленые своды» — знаменитая коллекция Августа Сильного — предмет зависти всех монархов Европы. В исторической части можно увидеть золотой ковш, украшенный драгоценными камнями, подаренный Петром Первым Августу Сильному.
  • В свободное время вы сможете посетить многочисленные музеи и картинную галерею новых мастеров. А может быть, вы предпочтете пройтись по знаменитой торговой улице Прагерштрассе с огромным количеством магазинов на любой вкус и кошелек. Или отправитесь на набережную полюбоваться старейшим в Европе парком колесных пароходов и красотой Эльбы. Дрезден прекрасен в любую погоду.

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии (от 10 евро)
  • В знаменитой картинной галерее «Старые мастера» по понедельникам — выходной
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден
Экскурсия из Праги в Дрезден

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рецепция отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 мая 2019
Добрый день. Это была вторая экскурсия , за 3 дня пребывания в Праге, с Надеждой. Хороший автомобиль, отличный водитель. Наш гид - Надежда- рассказала много интересного. В целом, мы с мужем всегда доброжелательно и позитивно настроены, так что нам нравится все)) Спасибо за экскурсию.
3 марта 2019
Оличный день провели с Надеждой в Дрездене. Комфортабельный автомобиль, встреча в четко означенное время. По дороге в Дрезден получили вводную информацию об истории Чехии, включая легенды и исторические факты. Приближаясь к Дрездену, перешли к трем слонам экскурсии: история великой любви, история великого открытия и истории великой трагедии. Узнали много фактов про Августа второго, пережили трагедию бомбардировки Дрездена. В самом городе получили исчерпывающую информацию и рекомендации по свободному времени в городе. На обратном пути дрыхли, довольные и уставшие. Спасибо, рекомендуем!
14 февраля 2019
с Надеждой. Я боялась, не переборщили ли мы с Германией - все-таки поездка была в Чехию. Но это все равно, что испортить бриллиант платиной. Информация по экскурсии была уникальной и практически не пересекалась с Саксонской Швейцарией. Вся экскурсия прошла под лозунгом –эпоха, записанная в камне. Снова живой диалог с гидом, потрясающая эрудированность, изящность слога, а грамотности и легкости речи Надежды можно только позавидовать, неизменное и такое хорошее теплое чувство юмора, а главное – искренность. Я понимаю, что для нее это работа, а для нас досуг, но сложилось впечатление, что мы знакомы тысячу лет, и столько же лет дружим.
Меня знакомые тщательно проинструктировали, что Дрезден хорошее место для шоппинга. И не смотря на то, что Надежда дала исчерпывающие консультации - где обычно шопятся, идти за покупками в новый город совершенно не хотелось. Хотелось снова и снова бродить по набережной, балкону Европы, сокровищнице, Цвингеру, княжескому дворцу, площади нового рынка. Очень больно ощущать, сколько было уничтодено войной, но и в то же время осознавать, сколько и как трепетно все восстанавливается и сберегается. Параллели с родиной проводить совсем уж не хочется.
В то же время Дрезден очень живой. Сюда можно приехать и гулять самостоятельно, но гораздо лучше, когда влюбленный в свое дело человек делится с тобой атмосферой, теплом, секретами и даже изнанкой такого не простого места.
Не смотря не на самое удачное время поездки праздник состоялся. Я вернусь сюда обязательно в теплую пору года, ну и наверное не только сюда. Сделала для себя открытие - у человека должен быть свой парикмахер, стоматолог, и я теперь точно понимаю – экскурсовод. Который понимает тебя, и которого полностью понимаешь и воспринимаешь ты. Наденька, большое спасибо от нас обеих и надеюсь, до скорого свидания.
8 октября 2018
Надежда и экскурсия «Из Праги в Дрезден».
Начало экскурсии строго по расписанию. Водитель Константин- молодец, очень аккуратно и в тоже время быстро доставил нас в Дрезден, дорога заняла около двух часов.
Минивэн Опель снабжён микрофоном, очень комфортабельно.
Теперь о самой экскурсии. Нас было трое. Я вывезла свекровь и маму первый раз в Прагу и еще мы решили посмотреть Дрезден.
К сожалению, кроме индивидуального трансфера никакого индивидуального подхода мы не получили.
Надежда даже не пожелала с нами знакомиться, так и не поинтересовавшись, как нас зовут за все время нашего путешествия.
По дороге в Дрезден Надежда выдавала информацию по своему сценарию. Если вы когда-нибудь были на групповой экскурсии, то поймёте о чем речь. Любой вопрос или диалог сбивает и злит экскурсовода. Так мы молча слушая повествование попали в Дрезден.
Подъезжая к Дрездену, Надежда нам объявила, что мы вместе за час пройдём по всем отмеченным в программе достопримечательностям не заходя внутрь, а вся дальнейшая программа будет «свободное время».
Что сказать, обидно, когда в ходе индивидуальной экскурсии понимаешь, что гид абсолютно не заинтересован вовлечь, передать атмосферу, а лишь равнодушно отчитывает свой текст.
Надежда не знала о том, что есть несколько категорий билетов в сокровищницу, также не была в курсе новой смотровой площадки, не смогла ответить ни на один вопрос о том, что находится в Дрездене ща пределами исторического центра, не смогла и не захотела сориентировать, где нам провести оказавшееся у нас в ходе ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсии «свободное время».
Надежда показывала фотографии Дрездена после бомбежки и на мое замечание, что «трудно поверить, что на фото те объекты, которые мы видим перед собой» спокойно ответила, «не хотите -не верьте». В этой фразе все, что можно сказать о гиде.
И, если вам важно соблюдение договорённостей, то экскурсия началась в 9 утра и по объявленному графику ( заявлена на сайте длительность экскурсии 11 часов) должна была закончиться в 8 вечера.
Однако в 4 часа мы уже выехали из Дрездена и около 18 часов были в Праге, около своей гостиницы. Всю дорогу обратно гид молчала.
Аккуратнее, очень такая экскурсия похожа на групповой вариант только на индивидуальном автомобиле.

Я часто заказываю в разных странах индивидуальные экскурсии, есть с чем сравнить и есть представление о том, как экскурсия может проходить, поэтому НЕ могу рекомендовать Надежду и ее экскурсию «Из Праги в Дрезден». Останетесь сильно разочарованы. Спорить, доказывать что-то мы не стали, сошлись с моими родными на мнении, что нас развели и решили, что нужно предостеречь будущих путешественников в Дрезден.

Однозначно могу рекомендовать посетить старый город Дрездена, он очень красив и величественен.
Всем интересных путешествий и новых впечатлений!
Надеюсь, мой отзыв окажется вам полезен.
28 декабря 2017
Отличный экскурсовод на любую экскурсию.
13 июня 2016
Очень хочу поблагодарить Надежду за прекрасный день!!!!За очень интересную экскурсию!День был незабываем)))Мы узнали и увидели много нового! Надежда как будто погрузила нас в прошлое и мне показалось,что мы побывали в сказке)))С удовольствием поеду с этим экскурсоводом и по другим маршрутам!Если Вы будете выбирать с кем отправиться в экскурсию выбирайте Надежду и Ваша экскурсия превратится в настоящее приключение)))Спасибо!!!

Надежда проводит ещё 12 экскурсий

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57 отзывов
Групповое путешествие навстречу красотам одного из интереснейших национальных парков Германии
Полтора часа пути из чешской столицы в окрестности Дрездена — и вы в Швейцарии! Саксонской Швейцарии, где невероятно красиво: фантастический и причудливый горно-лесной ландшафт, древние твердыни и Бастайский мост через ущелье, каменной нитью парящий между скал. Вы откроете для себя историю местных замков и лучшие пейзажи, подышите свежим воздухом и вдохновитесь атмосферой прошлого.

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