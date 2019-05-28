6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Надежда и экскурсия «Из Праги в Дрезден».

Начало экскурсии строго по расписанию. Водитель Константин- молодец, очень аккуратно и в тоже время быстро доставил нас в Дрезден, дорога заняла около двух часов.

Минивэн Опель снабжён микрофоном, очень комфортабельно.

Теперь о самой экскурсии. Нас было трое. Я вывезла свекровь и маму первый раз в Прагу и еще мы решили посмотреть Дрезден.

К сожалению, кроме индивидуального трансфера никакого индивидуального подхода мы не получили.

Надежда даже не пожелала с нами знакомиться, так и не поинтересовавшись, как нас зовут за все время нашего путешествия.

По дороге в Дрезден Надежда выдавала информацию по своему сценарию. Если вы когда-нибудь были на групповой экскурсии, то поймёте о чем речь. Любой вопрос или диалог сбивает и злит экскурсовода. Так мы молча слушая повествование попали в Дрезден.

Подъезжая к Дрездену, Надежда нам объявила, что мы вместе за час пройдём по всем отмеченным в программе достопримечательностям не заходя внутрь, а вся дальнейшая программа будет «свободное время».

Что сказать, обидно, когда в ходе индивидуальной экскурсии понимаешь, что гид абсолютно не заинтересован вовлечь, передать атмосферу, а лишь равнодушно отчитывает свой текст.

Надежда не знала о том, что есть несколько категорий билетов в сокровищницу, также не была в курсе новой смотровой площадки, не смогла ответить ни на один вопрос о том, что находится в Дрездене ща пределами исторического центра, не смогла и не захотела сориентировать, где нам провести оказавшееся у нас в ходе ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсии «свободное время».

Надежда показывала фотографии Дрездена после бомбежки и на мое замечание, что «трудно поверить, что на фото те объекты, которые мы видим перед собой» спокойно ответила, «не хотите -не верьте». В этой фразе все, что можно сказать о гиде.

И, если вам важно соблюдение договорённостей, то экскурсия началась в 9 утра и по объявленному графику ( заявлена на сайте длительность экскурсии 11 часов) должна была закончиться в 8 вечера.

Однако в 4 часа мы уже выехали из Дрездена и около 18 часов были в Праге, около своей гостиницы. Всю дорогу обратно гид молчала.

Аккуратнее, очень такая экскурсия похожа на групповой вариант только на индивидуальном автомобиле.



Я часто заказываю в разных странах индивидуальные экскурсии, есть с чем сравнить и есть представление о том, как экскурсия может проходить, поэтому НЕ могу рекомендовать Надежду и ее экскурсию «Из Праги в Дрезден». Останетесь сильно разочарованы. Спорить, доказывать что-то мы не стали, сошлись с моими родными на мнении, что нас развели и решили, что нужно предостеречь будущих путешественников в Дрезден.



Однозначно могу рекомендовать посетить старый город Дрездена, он очень красив и величественен.

Всем интересных путешествий и новых впечатлений!

Надеюсь, мой отзыв окажется вам полезен.