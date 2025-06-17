6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии вы посетите Цвингер, где услышите перезвон фарфоровых колоколов, увидите знаменитую "Сикстинскую мадонну" в Картинной галерее
6 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Уникальная архитектура
- 🖼️ Богатейшие коллекции искусства
- 🎭 Исторические театры
- ⛪ Величественные храмы
- 🏞️ Живописные виды
- 💎 Сокровищница Августа Сильного
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Цвингер
- Картинная галерея старых мастеров
- Театральная площадь
- Хофкирхе
- Брюльская терраса
- Фрауэнкирхе
- Шествие князей
- Сокровищница «Зеленые своды»
Описание экскурсии
Откуда пошел город Дрезден
«Драждяны» — так звучит название славянской рыбацкой деревеньки, на месте которой в самом начале XIII столетия и возникла будущая столица Свободной Федеральной земли Саксонской. За почти 800-летнюю историю, Дрезден во все времена был одним из самых ярких городов Европы. Дрезден — это великолепные архитектурные ансамбли, которым завидовал сам Людовик Четырнадцатый, rороль-Солнце. Это богатейшие коллекции живописи и уникальных ювелирных изделий. Это интеллектуальная блистательность, трудолюбивость и неистребимый оптимизм потомков древних саксов. В нашей программе:
- Цвингер — один из символов города. Сами жители Дрездена убеждены, что Цвингер — самый значительный и прекрасный памятник архитектуры. Только в Цвингере можно услышать нежный перезвон фарфоровых колоколов — тайна их изготовления до сих пор хранится мастерами Мейсенской фарфоровой мануфактуры.
- Картинная галерея старых мастеров — именно там более двух столетий «живет» «Сикстинская мадонна». А как из Италии она «добралась» до Дрездена? Сколько за нее заплатили и сколько преодолели препятствий саксонские курфюрсты?
- Театральная площадь со знаменитым Дрезденским оперным театром, предоставлявшим в разные времена свою сцену самым выдающимся музыкантам планеты.
- Хофкирхе — главный католический храм в протестантском Дрездене. Как это могло случиться? Иногда стремление к богатству и власти оказывается сильнее доводов разума и преданности вере предков. В Хофкирхе в медной капсуле хранится сердце Августа Сильного — самого известного саксонского правителя из рода Веттинов. А сколько любовных историй связано с Августом Сильным! Боюсь нам не хватит времени, чтобы вспомнить всех его фавориток. Может быть, ограничимся историей графини Козель, цена любви которой была — 50 лет заключения?
- Брюльская терраса или «Подоконник Европы», как ее называл великий Гете. По лестнице, носящей имя Николая Григорьевича Репнина-Волконского, мы поднимемся на террасу Брюля.
- Фрауэнкирхе — вершина протестантского храмового строительства. Символ всепрощения и примирения. Вы услышите историю уничтожения и возрождения этого великолепного храма.
- Шествие князей — самое большое панно в мире, выполненное из мейсенских фарфоровых плиток. Мы сможем заглянуть в глаза всем 35-ти саксонским правителям.
- Сокровищница «Зеленые своды» — знаменитая коллекция Августа Сильного — предмет зависти всех монархов Европы. В исторической части можно увидеть золотой ковш, украшенный драгоценными камнями, подаренный Петром Первым Августу Сильному.
В свободное время вы сможете посетить многочисленные музеи и картинную галерею новых мастеров. А может быть, предпочтете пройтись по знаменитой торговой улице Прагерштрассе с огромным количеством магазинов на любой вкус и кошелек. Или отправитесь на набережную полюбоваться старейшим в Европе парком колесных пароходов и красотой Эльбы.
Организационные детали
- Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии (от 10 евро)
- В знаменитой картинной галерее «Старые мастера» по понедельникам — выходной
- Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.