6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Праги в Дрезден

Погрузитесь в атмосферу Дрездена, где вас ждут архитектурные шедевры, знаменитые музеи и увлекательные истории. Всего 2 часа пути из Праги
Дрезден, известный как Флоренция на Эльбе, привлекает туристов своей богатой историей и культурным наследием.

На экскурсии вы посетите Цвингер, где услышите перезвон фарфоровых колоколов, увидите знаменитую "Сикстинскую мадонну" в Картинной галерее
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старых мастеров и прогуляетесь по Театральной площади. В Хофкирхе узнаете историю Августа Сильного и его многочисленных фавориток. На Брюльской террасе насладитесь видами, а в Фрауэнкирхе - историей восстановления храма. Завершите экскурсию у панно "Шествие князей" и в сокровищнице "Зеленые своды"

4.5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Уникальная архитектура
  • 🖼️ Богатейшие коллекции искусства
  • 🎭 Исторические театры
  • ⛪ Величественные храмы
  • 🏞️ Живописные виды
  • 💎 Сокровищница Августа Сильного

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии из Праги в Дрезден - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и садов добавляет особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной, но это время идеально для посещения музеев и галерей, которые находятся в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Праги в Дрезден
Из Праги в Дрезден
Из Праги в Дрезден

Что можно увидеть

  • Цвингер
  • Картинная галерея старых мастеров
  • Театральная площадь
  • Хофкирхе
  • Брюльская терраса
  • Фрауэнкирхе
  • Шествие князей
  • Сокровищница «Зеленые своды»

Описание экскурсии

Откуда пошел город Дрезден

«Драждяны» — так звучит название славянской рыбацкой деревеньки, на месте которой в самом начале XIII столетия и возникла будущая столица Свободной Федеральной земли Саксонской. За почти 800-летнюю историю, Дрезден во все времена был одним из самых ярких городов Европы. Дрезден — это великолепные архитектурные ансамбли, которым завидовал сам Людовик Четырнадцатый, rороль-Солнце. Это богатейшие коллекции живописи и уникальных ювелирных изделий. Это интеллектуальная блистательность, трудолюбивость и неистребимый оптимизм потомков древних саксов. В нашей программе:

  • Цвингер — один из символов города. Сами жители Дрездена убеждены, что Цвингер — самый значительный и прекрасный памятник архитектуры. Только в Цвингере можно услышать нежный перезвон фарфоровых колоколов — тайна их изготовления до сих пор хранится мастерами Мейсенской фарфоровой мануфактуры.
  • Картинная галерея старых мастеров — именно там более двух столетий «живет» «Сикстинская мадонна». А как из Италии она «добралась» до Дрездена? Сколько за нее заплатили и сколько преодолели препятствий саксонские курфюрсты?
  • Театральная площадь со знаменитым Дрезденским оперным театром, предоставлявшим в разные времена свою сцену самым выдающимся музыкантам планеты.
  • Хофкирхе — главный католический храм в протестантском Дрездене. Как это могло случиться? Иногда стремление к богатству и власти оказывается сильнее доводов разума и преданности вере предков. В Хофкирхе в медной капсуле хранится сердце Августа Сильного — самого известного саксонского правителя из рода Веттинов. А сколько любовных историй связано с Августом Сильным! Боюсь нам не хватит времени, чтобы вспомнить всех его фавориток. Может быть, ограничимся историей графини Козель, цена любви которой была — 50 лет заключения?
  • Брюльская терраса или «Подоконник Европы», как ее называл великий Гете. По лестнице, носящей имя Николая Григорьевича Репнина-Волконского, мы поднимемся на террасу Брюля.
  • Фрауэнкирхе — вершина протестантского храмового строительства. Символ всепрощения и примирения. Вы услышите историю уничтожения и возрождения этого великолепного храма.
  • Шествие князей — самое большое панно в мире, выполненное из мейсенских фарфоровых плиток. Мы сможем заглянуть в глаза всем 35-ти саксонским правителям.
  • Сокровищница «Зеленые своды» — знаменитая коллекция Августа Сильного — предмет зависти всех монархов Европы. В исторической части можно увидеть золотой ковш, украшенный драгоценными камнями, подаренный Петром Первым Августу Сильному.

В свободное время вы сможете посетить многочисленные музеи и картинную галерею новых мастеров. А может быть, предпочтете пройтись по знаменитой торговой улице Прагерштрассе с огромным количеством магазинов на любой вкус и кошелек. Или отправитесь на набережную полюбоваться старейшим в Европе парком колесных пароходов и красотой Эльбы.

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии (от 10 евро)
  • В знаменитой картинной галерее «Старые мастера» по понедельникам — выходной
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
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и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
Н
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
Оптимально составленная программа, много узнали, всё посмотрели 😄 Огромное спасибо Надежде и Андрею!
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О
с Надеждой. Я боялась, не переборщили ли мы с Германией - все-таки поездка была в Чехию. Но это все равно, что испортить бриллиант платиной. Информация по экскурсии была уникальной и
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практически не пересекалась с Саксонской Швейцарией. Вся экскурсия прошла под лозунгом –эпоха, записанная в камне. Снова живой диалог с гидом, потрясающая эрудированность, изящность слога, а грамотности и легкости речи Надежды можно только позавидовать, неизменное и такое хорошее теплое чувство юмора, а главное – искренность. Я понимаю, что для нее это работа, а для нас досуг, но сложилось впечатление, что мы знакомы тысячу лет, и столько же лет дружим.
Меня знакомые тщательно проинструктировали, что Дрезден хорошее место для шоппинга. И не смотря на то, что Надежда дала исчерпывающие консультации - где обычно шопятся, идти за покупками в новый город совершенно не хотелось. Хотелось снова и снова бродить по набережной, балкону Европы, сокровищнице, Цвингеру, княжескому дворцу, площади нового рынка. Очень больно ощущать, сколько было уничтодено войной, но и в то же время осознавать, сколько и как трепетно все восстанавливается и сберегается. Параллели с родиной проводить совсем уж не хочется.
В то же время Дрезден очень живой. Сюда можно приехать и гулять самостоятельно, но гораздо лучше, когда влюбленный в свое дело человек делится с тобой атмосферой, теплом, секретами и даже изнанкой такого не простого места.
Не смотря не на самое удачное время поездки праздник состоялся. Я вернусь сюда обязательно в теплую пору года, ну и наверное не только сюда. Сделала для себя открытие - у человека должен быть свой парикмахер, стоматолог, и я теперь точно понимаю – экскурсовод. Который понимает тебя, и которого полностью понимаешь и воспринимаешь ты. Наденька, большое спасибо от нас обеих и надеюсь, до скорого свидания.

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М
Оличный день провели с Надеждой в Дрездене. Комфортабельный автомобиль, встреча в четко означенное время. По дороге в Дрезден получили вводную информацию об истории Чехии, включая легенды и исторические факты. Приближаясь
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к Дрездену, перешли к трем слонам экскурсии: история великой любви, история великого открытия и истории великой трагедии. Узнали много фактов про Августа второго, пережили трагедию бомбардировки Дрездена. В самом городе получили исчерпывающую информацию и рекомендации по свободному времени в городе. На обратном пути дрыхли, довольные и уставшие. Спасибо, рекомендуем!

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Е
Очень хочу поблагодарить Надежду за прекрасный день!!!! За очень интересную экскурсию! День был незабываем)))Мы узнали и увидели много нового! Надежда как будто погрузила нас в прошлое и мне показалось,что мы побывали в сказке)))С удовольствием поеду с этим экскурсоводом и по другим маршрутам! Если Вы будете выбирать с кем отправиться в экскурсию выбирайте Надежду и Ваша экскурсия превратится в настоящее приключение)))Спасибо!!!
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Елена
Добрый день. Это была вторая экскурсия, за 3 дня пребывания в Праге, с Надеждой. Хороший автомобиль, отличный водитель. Наш гид - Надежда- рассказала много интересного. В целом, мы с мужем всегда доброжелательно и позитивно настроены, так что нам нравится все)) Спасибо за экскурсию.
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Руслан
Мы рады, что встретили такого замечательного гида и интересного рассказчик, как Надежда! От души благодарим её за прекрасную увлекательную поездку и экскурсию.
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